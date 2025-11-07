الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يتعادل مع زد 2/2 في الدوري الممتاز للسيدات

سيدات الأهلي
سيدات الأهلي
18 حجم الخط

تعادل الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي مع نظيره فريق زد إف سي، بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب الأخير بالشيخ زايد، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الممتاز.

 

تشكيل سيدات الأهلي أمام زد

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيفتيش ونورا خالد وإيمان حسن وثريا أشرف.

خط الوسط: لولو نصر ومنة طارق وحبيبة عصام ونور يوسف.

خط الهجوم: ميا داردن وميرسي أتوبرا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسراء السقا ورودينا عبد الرسول وأسماء علي وحبيبة عمر وهنا عثمان ونادين محمد ونادين غازي وأشرقت عادل وسارة كرد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي زد اف سي الدوري الممتاز النادي الأهلي

مواد متعلقة

موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

حمزة عبد الكريم يتعادل لمنتخب مصر في مرمي فنزويلا

كريستيانو رونالدو على رأس قائمة البرتغال لمواجهتي أيرلندا وأرمينيا

كأس العالم تحت 17 عاما، فنزويلا تتقدم على منتخب مصر بهدف في الشوط الأول

موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والأهلي في نهائي السوبر المصري

فنزويلا يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر تحت 17 عاما

مجموعة مصر، إنجلترا تفوز على هايتي 8-1 في كأس العالم للناشئين

ريال بيتيس يهزم أولمبيك ليون بثنائية نظيفة في الدوري الأوروبي

الأكثر قراءة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

من فرحة الحفل إلى مأساة الطريق، أضواء الغناء تتحول لظلام الفقد بحادث إسماعيل الليثي (صور)

اعترافات صادمة لبلوجر متهمة بنشر فيديوهات لقصص إباحية مفبركة

منتخب مصر تحت 17 عاما يتعادل مع فنزويلا 1/1 ويحافظ علي صدارة المجموعة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025-2029

إقبال ملحوظ، سفراء مصر بالخارج يشيدون بعملية التصويت في اليوم الأول لانتخابات النواب

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

6 محظورات علي طلاب الجامعات في امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أثر الخلاف الفقهي الإسلامي على القانون المصري؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بتحسن العلاقات الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية