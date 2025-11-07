الأهلي يتعادل مع زد 2/2 في الدوري الممتاز للسيدات

18 حجم الخط

تعادل الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي مع نظيره فريق زد إف سي، بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب الأخير بالشيخ زايد، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيدات الأهلي أمام زد

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيفتيش ونورا خالد وإيمان حسن وثريا أشرف.

خط الوسط: لولو نصر ومنة طارق وحبيبة عصام ونور يوسف.

خط الهجوم: ميا داردن وميرسي أتوبرا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسراء السقا ورودينا عبد الرسول وأسماء علي وحبيبة عمر وهنا عثمان ونادين محمد ونادين غازي وأشرقت عادل وسارة كرد.

