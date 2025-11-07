موعد مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري

18 حجم الخط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الدنماركي ييس توروب لخوض مباراة قوية أمام نظيره نادي الزمالك يوم الأحد المقبل في نهائي السوبر المصري.

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مرانه الختامي استعدادا للمواجهة المرتقبة غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، إلى فندق الإقامة بالعاصمة أبوظبي منذ قليل، استعدادًا لخوض الفريق مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري.

وكانت البعثة غادرت فندق الإقامة بمدينة العين الإماراتية ظهر اليوم، متجهة إلى أبوظبي لخوض نهائي السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في نهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

