أكاديمية الشرطة تختتم دورة تدريبية حول "قواعد نيلسون مانديلا"

اختُتمت بأكاديمية الشرطة فاعليات الدورة التدريبية الخاصة بـ"قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل"، والتي استمرت خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2025، بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية؛ في إطار التعاون بين وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

شارك في الدورة 20 ضابطًا وضابطة من مختلف قطاعات الوزارة، واستهدفت إعداد وتأهيل العاملين بالمؤسسات الإصلاحية ومسؤولي التدريب على القواعد الدولية الإسترشادية لمعاملة النزلاء، بما يتوافق مع القوانين المصرية، تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة في تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل والارتقاء بمنظومة العمل بها.

وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المهمة، من بينها: الإطار القانوني والمبادئ الأساسية لقواعد نيلسون مانديلا، والمعاملة الإنسانية للنزلاء ومنع التمييز، ومتطلبات إنشاء مراكز الإصلاح وفق المعايير الدولية، وإرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل، والتعامل مع الحوادث والأزمات، والاحتياجات الطبية للنزلاء، والفئات الخاصة من ذوي الإعاقة، ودور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل، وآليات إعادة تأهيل النزلاء وإدماجهم في المجتمع بعد الإفراج.

ويعكس تنظيم الدورة حرص وزارة الداخلية على تطوير قدرات الكوادر البشرية وصقل مهاراتهم في المجالات الأمنية والإنسانية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وفي ختام الدورة، قدم خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الشكر لممثلي وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة على دعمهم المستمر لبرامج التدريب المشترك وتعزيز التعاون في مجالات تطوير الأداء الأمني والحقوقي.

