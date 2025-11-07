الداخلية: ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه و16 طن دقيق مدعم

18 حجم الخط

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله تلك الممارسات من تهديد مباشر للاقتصاد القومي.

وخلال 24 ساعة فقط، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 9 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات

ضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، في إطار التصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والبيع بأعلى من السعر المقرر أو الامتناع عن الإعلان عن الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وخلال 24 ساعة، شنّ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات مكبرة استهدفت ضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وضبط أكثر من 16 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

