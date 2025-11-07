الجمعة 07 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة المغشوشة فى الشرقية

ضبط مصنع لإنتاج الأسمدة
 ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بإدارة مصنع"بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قيام  أحد الأشخاص؛ بإدارة مصنع"بدون ترخيص" بالشرقية، لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وتمكن رجال الشرطة من ضبط المدير المسئول بالمصنع وبحوزته 170 طن مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائى غير صالح للاستخدام الزراعى - خط إنتاج كامل بمشتملاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية أجهزة وزارة الداخلية الشرطة المتخصصة قطاع الشرطة المتخصصة وزارة الداخلية قطاع الشرطة

الجريدة الرسمية