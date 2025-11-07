ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة المغشوشة فى الشرقية

18 حجم الخط

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بإدارة مصنع"بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قيام أحد الأشخاص؛ بإدارة مصنع"بدون ترخيص" بالشرقية، لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وتمكن رجال الشرطة من ضبط المدير المسئول بالمصنع وبحوزته 170 طن مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائى غير صالح للاستخدام الزراعى - خط إنتاج كامل بمشتملاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

