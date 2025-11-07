ضبط تشكيل عصابي يستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 متهمًا (7 رجال و5 سيدات – لخمسةٍ منهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وخلال الحملة، تم ضبط 18 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي واستجداء المارة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في استغلال هؤلاء الأطفال لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم بإحدى دور الرعاية.

