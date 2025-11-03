حبس شخصين وسيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الموبايل بالإسكندرية

قررت النيابة العامة حبس رجلين وامرأة، اشتركوا فيما بينهما فى تكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه فى التحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، من خلال استخدام تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، قد تلقت معلومات، تفيد بقيام رجلين وامرأة، بتسهيل وممارسة الأعمال المنافية للآداب، مع راغبي المتعة المحرمة، مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مع راغب المتعة.. أكدت التحريات صحة المعلومات، وأضافت أن المتهمين اعتمدوا فى نشاطهم غير المشروع على تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة، حيث يستقطبون راغبي الحرام من خلال الإعلان عن نشاطهم الآثم عبر هذا التطبيق.

وبعد الانتهاء من جمع المعلومات وإجراء التحريات، تم استصدار إذن من النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة فى محافظة الأسكندرية، وبمواجهتهم اعترفوا باحتراف تسهيل وممارسة الأعمال المخلة بالآداب مع الرجال دون تمييز مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها.. وأكدوا أنهم يعلنون عن نشاطهم غير المشروع من خلال تطبيق هاتفي، ومن خلاله تتم كافة الاتفاقات مع الزبائن.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهمون الثلاثة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق، وأمرت بتفريغ وفحص هواتف المتهمين، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

تأتي هذه الواقعة فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها في التصدي للجرائم المنافية للآداب العامة وملاحقة مرتكبيها، تنفيذًا لسياسة الوزارة في حماية قيم المجتمع وردع السلوكيات المنحرفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.