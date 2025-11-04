الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
النقض تقضي ببراءة المتهمين في قضية حرق حجز قسم حلوان

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار هاني عبد الجابر وعضوية القضاة أحمد عبد الودود ووليد حسن حمزة وحازم بدوي ووائل شوقي نواب رئيس المحكمة حكمها في الطعن رقم 5416 لسنة 89 قضائية المقدم من عدد من المتهمين في القضية رقم 11952 لسنة 2014 جنايات حلوان والمقيدة برقم 1667 لسنة 2014 كلي جنوب القاهرة والمتعلقة بأحداث حرق حجز قسم شرطة حلوان ومحاولة الهروب من القسم.

بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لأحد المتهمين وبقبوله شكلا وموضوعا بالنسبة للأخرين وبنقض الحكم المطعون فيه وبراءة جميع المتهمين في القضية بإستثناء من صدر ضده الحكم غيابيا، وذلك لعدم وجود أدلة قاطعة تثبت تورطهم في الجريمة.

صدر الحكم في الجلسة العلنية المنعقدة بدار القضاء العالي في 28 فبراير 2022 بحضور المستشار محمد نبيل رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض وأمين السر حسام الدين أحمد.

