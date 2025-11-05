الأربعاء 05 نوفمبر 2025
محافظات

التحفظ على 2.5 طن زيت طعام مجهول المصدر قبل تداوله بالأسواق في القليوبية

ضبط 2.5 طن زيت طعام
ضبط 2.5 طن زيت طعام مجهول المصدر بالقليوبية، فيتو
 تمكّنت حملة رقابية مكثفة  لمديرية تموين القليوبية، من ضبط كمية قدرها 2.5 طن من زيت الطعام مجهول المصدر قبل تداولها بالأسواق، وذلك بحي شرق شبرا الخيمة.

ضبط 2.5 طن زيت طعام مجهول المصدر قبل تداوله بالأسواق في القليوبية

جاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف التواجد الرقابي ومتابعة الأسواق لمنع تداول السلع مجهولة المصدر التي تُشكّل خطرًا على صحة المواطنين.

قاد الحملة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة - مدير مديرية تموين القليوبية، وضمّت كلًا من المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية، ومحمد عبد الباقي مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وعايد رشدي مدير إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة،  و إسلام شعبان رئيس الرقابة بالحي.

وأثناء مرور الحملة بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، تم الاشتباه في سيارة جامبو فنطاس، وباستيقافها وسؤال قائدها عن محتوى الحمولة، أفاد بأنها زيت طعام دون وجود أي مستندات أو فواتير تثبت مصدره.
على الفور، تم التحفظ على السيارة وحمولتها البالغة 2500 لتر زيت طعام مجهول المصدر، وتسليم السائق لقسم شرطة شبرا الخيمة ثانٍ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار استمرار الحملات الرقابية المكثفة في مختلف مدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على ضبط الأسواق، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون في إحالة أي مخالفات للنيابة العامة لضمان حماية المستهلكين ودعم التجار الملتزمين.

الجريدة الرسمية