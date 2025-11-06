الخميس 06 نوفمبر 2025
1729 مناظرة تشخيصية عن بعد خلال أكتوبر في القليوبية

التشخيص عن بعد بالقليوبية،
التشخيص عن بعد بالقليوبية، فيتو
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية عن تنفيذ 1729 مناظرة طبية ضمن خدمات التشخيص عن بعد خلال شهر أكتوبر، وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في تطبيق خدمات الطب عن بعد وتسهيل حصول المرضى على الاستشارات الطبية بمختلف التخصصات بالمستشفيات والوحدات الصحية.

فائز بقرعة الحج من القليوبية: دعوت ربي ثلاثا فاستجاب لي في الرابعة (فيديو)

التحفظ على 2.5 طن زيت طعام مجهول المصدر قبل تداوله بالأسواق في القليوبية

وحققت مستشفى حميات بنها أعلى مستهدف على مستوى القليوبية  تحت رعاية الدكتور أحمد ياسين مدير المستشفى وبإشراف منسق الفريق الدكتورة فريده عادل وبمشاركة كل من منى عبد الفتاح ومنى عبد الرحمن ومريم صدقي.

وقدمت المديرية الشكر للأطباء ومقدمي الخدمة بوحدة التلي مديسن على جهودهم المتميزة وهم الدكتور ايمن انور شفيق والدكتور إسلام الريدي والدكتور ڨنديل احمد.

ويأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتورة أميمة عباس مدير عام الطب العلاجي، والدكتور حسنين لطفي مدير ادارة المستشفيات، وبالتنسيق مع الدكتورة مروة محمود منسق برنامج التشخيص عن بعد بالمحافظة.

