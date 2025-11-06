1729 مناظرة تشخيصية عن بعد خلال أكتوبر في القليوبية

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية عن تنفيذ 1729 مناظرة طبية ضمن خدمات التشخيص عن بعد خلال شهر أكتوبر، وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في تطبيق خدمات الطب عن بعد وتسهيل حصول المرضى على الاستشارات الطبية بمختلف التخصصات بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وحققت مستشفى حميات بنها أعلى مستهدف على مستوى القليوبية تحت رعاية الدكتور أحمد ياسين مدير المستشفى وبإشراف منسق الفريق الدكتورة فريده عادل وبمشاركة كل من منى عبد الفتاح ومنى عبد الرحمن ومريم صدقي.

وقدمت المديرية الشكر للأطباء ومقدمي الخدمة بوحدة التلي مديسن على جهودهم المتميزة وهم الدكتور ايمن انور شفيق والدكتور إسلام الريدي والدكتور ڨنديل احمد.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتورة أميمة عباس مدير عام الطب العلاجي، والدكتور حسنين لطفي مدير ادارة المستشفيات، وبالتنسيق مع الدكتورة مروة محمود منسق برنامج التشخيص عن بعد بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.