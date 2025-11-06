ضبط 120 كيلو لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بنها

18 حجم الخط

تمكنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية برئاسة الدكتور هاني شمس من ضبط 120 كيلو جراما من اللحوم البقرية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمذبوحة خارج المجازر الحكومية بمدينة بنها، في إطار جهود محافظة القليوبية لحماية صحة المواطنين وضبط الأسواق.

جاء ذلك خلال حملة مشتركة نفذتها إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بالمديرية، بالتعاون مع مباحث التموين، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر والعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة مديرية الطب البيطري القليوبية لتنفيذ جولات دورية ومفاجئة على الأسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك، لضمان مطابقة المنتجات للاشتراطات الصحية والبيطرية وحماية المستهلك من الأغذية الفاسدة أو مجهولة المصدر.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ضرورة استمرار تكثيف الحملات الميدانية والرقابة اليومية بالتنسيق بين الجهات المعنية، لضمان فاعلية واستدامة الجهود الرقابية على مدار الساعة، مشددًا على أن صحة المواطن القليوبي أولوية قصوى لا تهاون فيها.



