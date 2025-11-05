بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك بالسوبر المصري(فيديو)

18 حجم الخط

اختتم فريق بيراميدز تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقرر له غدا الخميس.

وخاض الفريق السماوي مرانه الختامي على استاد آل نهيان بنادي الوحدة مستضيف مباراة الغد أمام الزمالك.

وكان قد خاض الفريق السماوي مرانه الأول بالإمارات أمس الثلاثاء.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك في السوبر المصري والقنوات الناقلة

ويلتقي فريقا بيراميدز والزمالك في السابعة والنصف من مساء غدا الخميس 6 نوفمبر الجاري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي في نصف نهائي بطولة السوبر المصري للأبطال.

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ضد الزمالك

وعقد اليوم، باستاد آل نهيان بنادي الوحدة، الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، والذي يجمع بين ناديي الزمالك وبيراميدز في أبوظبي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على أن يرتدي نادي بيراميدز طاقمه الجديد الثالث الأسود الكامل في الذهبي، بينما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

ويرتدي نادي الزمالك طاقمه الأساسي الأبيض الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون البنفسجي الكامل.

ووفقا للائحة كأس السوبر المصري للأبطال، فإنه في حالة انتهاء المباراة بشوطيها بنتيجة التعادل بأي نتيجة، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل للمباراة النهائية من البطولة.

وتم التأكيد من جانب مسئولي لجنة الحكام على أن التغيير السادس المتعلق بالارتجاج الدماغي (ضربات الرأس) غير مطبق حتى الآن في البطولة وكذلك البطولات المحلية في ظل تعلق ذلك باحتياطات طبية متعلقة بالارتجاج الدماغي، وبالتالي لن يسمح بأكثر من خمسة تغييرات فقط على ٣ فترات توقف طوال الشوطين.

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري 2025

الخميس 6 نوفمبر - نصف نهائي السوبر المصري

-الأهلي ضد سيراميكا - 5 مساء

-الزمالك ضد بيراميدز - 7:30 مساء

الأحد 9 نوفمبر-نهائي السوبر المصري

-تحديد المركز الثالث - 2:45 عصرا

-النهائي - 5:30 مساء

