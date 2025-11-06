الشحات: نحترم الزمالك وبيراميدز.. لكننا في الأهلي نلعب دائما من أجل التتويج بالبطولات

18 حجم الخط

أعرب حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، والتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وقال الشحات في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "الحمد لله على الفوز، كان مهمًا للغاية بالنسبة لنا بعد بعض التعثرات الأخيرة، ونجحنا في تقديم أداء قوي، كنا نستحق من خلاله تسجيل أكثر من هدف، لكن التوفيق لم يحالفنا في بعض الفرص".

وأضاف نجم الأهلي: "في الأهلي لا يوجد فرق بين لاعب أساسي واخر بديل، الكل يلعب من أجل الشعار، وهدفنا دائما واحد وهو تحقيق الانتصارات وإسعاد جماهيرنا".

وأوضح الشحات أنه يواصل حاليا برنامجه التأهيلي في الإمارات بعد الإصابة، مؤكدا حرصه على مساندة زملائه من داخل الملعب، مشيدًا بالتنظيم المميز للبطولة والأجواء الرائعة في استاد هزاع بن زايد، قائلا: "أشعر وكأنني في بيتي، فالعين مكان عزيز على قلبي".

واختتم الشحات تصريحاته قائلا: "سواء واجهنا الزمالك أو بيراميدز في النهائي، نحترم كلا الفريقين، لكننا في الأهلي نلعب دائما من أجل البطولات، وسنقاتل لحصد اللقب وإسعاد جماهيرنا العظيمة".

مباراة الأهلي وسيراميكا

فاز الأهلي على سيراميكا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين الإماراتي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

سجل هدفي الأهلي، محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 وجراديشار في الدقيقة 52، بينما أحرز هدف سيراميكا اللاعب مروان عثمان في الدقيقة 41.

بهذه النتيجة يتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.

وسيقام النهائي يوم 9 نوفمبر الجاري، وهو نفس موعد مباراة تحديد المركز الثالث.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وديانج وزيزو.

خط الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي وجراديشار.

يجلس علي دكة بدلاء الأهلي أمام سيراميكا كل من: عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وأفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير ومحمد عبدالله.

تشكيل سيراميكا لمباراة الأهلي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - جاستيس آرثر - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - كريم نيدفيد - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - سعد سمير - إبراهيم محمد - محمد رضا - أحمد هاني - حسين السيد - عمرو قلاوة - أيمن موكا - أحمد سمير.

