لاعبو سيراميكا يتفقدون ملعب مباراة الأهلي في كأس السوبر (فيديو)

18 حجم الخط

السوبر المصري، تفقد الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر المدير الفني ولاعبو الفريق، استاد هزاع بن زايد ملعب مباراة الغد أمام الأهلي في كأس السوبر المصري.



موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

ويلتقي فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء غد الخميس علي استاد هزاع بن زايد في الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري.

وتنقل عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

مباراة الاهلي وسيراميكا

كأس السوبر المصري، وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري صباح اليوم باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الاجتماع تم مراجعة كافة الضوابط التنظيمية والأمور الإدارية، وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، فيما يرتدي الحارس الطاقم السماوي الأزرق.

ويرتدي سيراميكا القميص الأبيض والشورت النبيتي والجوارب البيضاء، ويرتدي حارس سيراميكا الطاقم البرتقالي.

وتم التأكيد على أنه في حال انتهاء المباراة بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق الفائز بالمباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.