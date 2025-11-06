الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو بطة عرجاء، أمريكا ترسل مسودة القوة الدولية في غزة للأمم المتحدة بدون علم الاحتلال

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو
18 حجم الخط

دعت عضو المجلس الوزاري الأمني-السياسي في إسرائيل “الكابينت” أوريت ستروك، اليوم الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد نقاش حول مستقبل قطاع غزة والقوة الدولية التي من المفترض أن تدخل القطاع.

 

إرسال مسودة إنشاء قوة دولية في غزة للأمم المتحدة 
 

وجاء في رسالة أوريت ستروك، أن "مسودة قرار مجلس الأمن بشأن غزة أُرسلت بالفعل إلى الأمم المتحدة، وتجري حاليا صياغة مذكرة التفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة، ومع ذلك، لم يتم عرض أي من هاتين الوثيقتين، اللتين ستحددان مستقبل غزة وفرصة تحقيق أهداف الحرب، على الكابينت ولا على المنتدى الوزاري المصغر".

وأضافت الوزيرة الإسرائيلية في رسالتها: "لم تُتح الفرصة لأعضاء الكابينت للتعبير عن موقفهم والتأثير على قضايا حاسمة مثل تكوين القوات التي ستدخل غزة، وصلاحياتها، وموقع عملها، والرقابة عليها، ومعنى نزع السلاح، وإنهاء حكم حماس، والرقابة على المساعدات وإعادة الإعمار، ووضع السلطة الفلسطينية، ومراحل تنفيذ الخطة".

كما أشارت الوزيرة أوريت ستروك، إلى أن هذا السلوك يتعارض مع ما وُعد به في جلسة الكابينت الأخيرة ولا يتناسب مع سلوك ائتلافي سليم في مثل هذه القضايا الحرجة"، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، التي رأت أن إسرائيل لم تتوقع ذلك، معتبرة أن القرار الأمريكي يتجاوز نتنياهو.

نتنياهو يكشف خطته لنزع السلاح من قطاع غزة

أكسيوس: لقاء أمريكي فلسطيني في نيويورك لبحث مقترح القوة الدولية في غزة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة نتنياهو قوة دولية في غزة الكابينت قرار مجلس الأمن بشأن غزة

مواد متعلقة

مسئول أمريكي يكشف تفاصيل عن القوة الدولية في غزة

خريج طب عين شمس، ماجد أبو رمضان المرشح الأبرز لإدارة غزة ضمن قائمة الشخصيات الخمسة

بزعم إطلاق صاروخ، غارات إسرائيلية عنيفة على رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة

مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلمت رفات رهينة من الصليب الأحمر في غزة

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

أليو ديانج رجل مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

الحماية المدنية تنقذ قرية بالشرقية من كارثة بعد اشتعال سيارة وقود داخل محطة بنزين (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز طلاق زوجتي إذا كانت لا تبادلني نفس المشاعر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، أسعد بن سهل بن حنيف، سماه رسول الله وأطلق عليه كنيته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads