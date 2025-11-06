الخميس 06 نوفمبر 2025
خارج الحدود

مسئول أمريكي يكشف تفاصيل عن القوة الدولية في غزة

نقلت قناة الجزيرة عن مسئول أمريكي قوله: “أعددنا مشروع قرار بمجلس الأمن استنادا لخطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة”.

مسئول أمريكي يكشف تفاصيل عن القوة الدولية الخاصة في غزة

وقال المسئول الأمريكي: كنا على تواصل مباشر مع الدول المحتملة التي قد تسهم في القوة الدولية الخاصة في غزة وبناء على ملاحظات الدول صغنا التفويض الممنوح للقوة المشمول في مشروع القرار.


وأضاف المسئول الأمريكي، أن الدول التي أعربت عن رغبتها بالمشاركة بالقوة الدولية في غزة مرتاحة للغة مشروع القرار والنقاشات المبكرة تفيد أن القوة الدولية في غزة تحل محل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
 

وتابع: سنستمع لملاحظات أعضاء مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الخاص بالقوة الدولية في غزة ولا أتوقع وقوف أي دولة بمجلس الأمن في وجه أكثر مسار واعد للسلام بالمنطقة منذ سنوات.

واستطرد: إذا تمت عرقلة مشروع القرار فهذا يعني عودة إلى جهنم بالنسبة لسكان غزة ومشاورات مكثفة جرت بشأن مشروع القرار مع الإسرائيليين.

