بزعم إطلاق صاروخ، غارات إسرائيلية عنيفة على رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الخميس، سلسلة غارات على مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، بعد إعلان رصد إطلاق صاروخ من المناطق الجنوبية للقطاع على إسرائيل.

وسمع دوي انفجارات في مناطق شرقي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، بعد غارات نفذتها طائرات إسرائيلية، كما قصفت الدبابات الإسرائيلية بالقذائف المدفعية المناطق ذاتها.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف في مناطق حي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة، وهي المناطق التي يركز جيش الاحتلال عملياته فيها داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

وفي سياق منفصل،وزعمت القناة 14 العبرية، إنه تم رصد إطلاق صاروخ من جنوب قطاع غزة تجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن هذه أول عملية إطلاق للصواريخ من غزة منذ نحو شهر.

وقتل جيش الاحتلال، الأربعاء، فلسطينيًا في إطلاق نار شرق مدينة غزة، لترتفع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ توقيع اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار إلى 244 فلسطينيًّا.

واعتبرت حركة حماس في وقت سابق، عمليات النسف والتدمير المستمرة للمنازل والأحياء السكنية في قطاع غزة خاصة في شرقها "انتهاك واضح" لاتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.

وطالبت الحركة، الوسطاء بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الخروقات.

