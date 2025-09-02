تقارير إسرائيلية: قادة الأمن حذروا الكابينت من مخاطر الحرب في غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن قادة أجهزة الأمن أبلغوا المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) بأن الجيش الإسرائيلي لن يتمكن من هزيمة حركة حماس عسكريًا بشكل كامل.

احتلال غزة "خطر على إسرائيل"

وحذر القادة الأمنيون من أن احتلال مدينة غزة سيشكل خطرًا استراتيجيًا على إسرائيل، سواء من الناحية الميدانية أو على مستوى التداعيات السياسية والإنسانية.

التحذير الأمريكي لـ إسرائيل

وفي السياق ذاته، حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل من أن السلطة الفلسطينية مهددة بالانهيار نتيجة التدهور المالي المتسارع، مشددًا على أن هذا الانهيار قد يفاقم حالة عدم الاستقرار في الضفة الغربية.

يأتي هذا فيما رجحت تقديرات رسمية لـجيش الاحتلال الإسرائيلي أن عملية احتلال مدينة غزة قد تستغرق نحو عام كامل، وتؤدي إلى مقتل ما يقارب 100 جندي، حسبما نقلت القناة 13 العبرية.

وحذر جيش الاحتلال من أن احتلال مدينة غزة سيعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر ولن تحقق حسما عسكريا ضد حركة حماس، إلا في حال احتلال القطاع بأكمله وفرض نظام عسكري شامل.

