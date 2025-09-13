إنذار أخير، تفاصيل جلسة كبح جماح "نتنياهو" داخل الكابينت بشأن حرب غزة

عقد الكابينت الإسرائيلي، مساء الجمعة، ما وصفتها مصادر عبرية بأنها "جلسة تحذير" من قادة الأمن للمستوى السياسي، وعلى رأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن خطورة إطلاق عملية "عربات جدعون2" في غزة حاليًّا.

وقالت قناة "كان" العبرية إن النقاش الأمني، الذي عقد الجمعة، عند رئيس الوزراء، تحوّل عمليًّا إلى "جلسة تحذير"، بل حتى إلى "إنذار أخير" من المستوى العسكري للمستوى السياسي.

وبحسب القناة، قال قادة المنظومة الأمنية لنتنياهو: "قلنا لك سابقًا إن العملية في غزة قد تعرّض حياة الأسرى للخطر، لكن هذه المرة نقول لك بشكل قاطع إنها ستؤدي إلى مقتل بعض الأسرى".

وركز قادة الأمن على عدة نقاط خلال حديثهم، مضيفين: "مئات الآلاف الذين لن يغادروا مدينة غزة سيبقون في مناطقهم، وهذا يعني أننا سنضطر إلى الدخول للمدينة واحتلال القطاع، وسنواجه واقعًا حيث هؤلاء السكان باقون هناك، وسنحتاج لتأمين الغذاء لهم واحتياجات أخرى".

وتابع القادة العسكريون: "بخلاف العملية في قطر، هذه المرة الكل متفق على الرأي، بأن هذه العملية ستستمر وقتًا أطول بكثير مما تخطط له أنت وما نخطط له نحن".

وبحسب القناة، "في النهاية، نظر رئيس الأركان إلى الخطة وقال لرئيس الوزراء إن الأمر ليس مسألة أسابيع قليلة، بل مسألة شهور، شهور طويلة، وحتى حينها لا يوجد ضمان بأننا سنحقق الأهداف التي وضعناها".

