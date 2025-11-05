الأربعاء 05 نوفمبر 2025
أخبار مصر

إعلان هام لطلاب السنوات النهائية بآداب عين شمس

آداب عين شمس
آداب عين شمس
أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس فتح باب التقديم للدفعة الثانية من "برنامج دعم مشروعات التخرج" للعام الأكاديمي 2025 / 2026.

يهدف البرنامج إلى تمويل مشروعات التخرج المتميزة لطلاب السنة النهائية بالكليات العلمية الحكومية والمعاهد العليا، وذلك بتمويل قد يصل إلى 80,000 جنيه مصري للمشروع الواحد، دعمًا للبحث العلمي التطبيقي وخدمة المجتمع.

 مجالات المشروعات المطلوبة:
البرنامج يدعم المشروعات في المجالات التالية:

الطاقة

الصحة

الزراعة

التغيرات المناخية

المياه

العمارة البيئية

 المشروعات التكنولوجية:
يتم قبول المشروعات التي تستخدم تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجالات المذكورة أعلاه، ومنها:

تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI)

إنترنت الأشياء (IoT)

الروبوتات (Robotics)

الواقع الافتراضي (VR)

معلومات هامة للتقديم:
الموعد النهائي للتقديم: 10 نوفمبر 2025.

 

