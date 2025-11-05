إعلان هام لطلاب السنوات النهائية بآداب عين شمس

18 حجم الخط

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس فتح باب التقديم للدفعة الثانية من "برنامج دعم مشروعات التخرج" للعام الأكاديمي 2025 / 2026.

يهدف البرنامج إلى تمويل مشروعات التخرج المتميزة لطلاب السنة النهائية بالكليات العلمية الحكومية والمعاهد العليا، وذلك بتمويل قد يصل إلى 80,000 جنيه مصري للمشروع الواحد، دعمًا للبحث العلمي التطبيقي وخدمة المجتمع.

مجالات المشروعات المطلوبة:

البرنامج يدعم المشروعات في المجالات التالية:

الطاقة

الصحة

الزراعة

التغيرات المناخية

المياه

العمارة البيئية

المشروعات التكنولوجية:

يتم قبول المشروعات التي تستخدم تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجالات المذكورة أعلاه، ومنها:

تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI)

إنترنت الأشياء (IoT)

الروبوتات (Robotics)

الواقع الافتراضي (VR)

معلومات هامة للتقديم:

الموعد النهائي للتقديم: 10 نوفمبر 2025.

