جامعة عين شمس تبحث شراء أجهزة جديدة تخدم مجالات النانو تكنولوجي

عقد مجلس إدارة مركز النانو تكنولوجي بـجامعة عين شمس اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور نخبة من أعضاء المجلس.

ويأتي ذلك انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية لدعم الأبحاث التطبيقية في مجالات العلوم المتقدمة، وخاصة في مجال النانو تكنولوجي.

شارك في الاجتماع كل من: الدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، والدكتور محمد نبيل صبري نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد عبد الحي أحمد مدير المركز، وأعضاء المجلس: الدكتور سعد السيد حسن، والدكتور أشرف بكري عبده، والدكتور تامر عبد الله شرف، والدكتور بسام سعد، والدكتورة سحر محمد عمر.

استعرض المجلس خلال الاجتماع آخر مستجدات الأعمال بالمركز وموقف التسليم النهائي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وتسليمه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بالحماية المدنية لضمان سلامة المبنى.

كما تمت متابعة أعمال تركيب الأحواض وشبكة المياه وضخها للاختبار، والانتهاء من تثبيت الشعار الرسمي للمركز على واجهة المبنى، إلى جانب تعديل اليافطة الخارجية.

وأكدت الدكتورة أماني أسامة كامل أن المبنى أصبح جاهزًا لاستقبال الأجهزة البحثية، مشيرة إلى أهمية متابعة مسئولي المعامل للتأكد من جاهزية المعامل لاستلام وتشغيل الأجهزة.

كما ناقش المجلس خطة شراء أجهزة جديدة تخدم مجالات النانو تكنولوجي وتطبيقاته في العلوم الأساسية والتطبيقية، مع دراسة إمكانية توفير دعم مالي من خلال المشروعات البحثية لتزويد المركز بأحدث الأجهزة.

وشددت على أهمية استثمار الأصول البحثية ووضع خطة مستقبلية لتطوير البنية التحتية للمركز بما يضمن أعلى كفاءة تشغيلية وجودة بحثية.

وتناول الاجتماع كذلك الوضع الإداري والتنظيمي للمركز، حيث تمت مناقشة اعتماد الهيكل الإداري الجديد، مع التأكيد على نقل الأجهزة مباشرة إلى المعامل للحفاظ عليها وتشغيلها فور توريدها. كما تم عرض المذكرة الخاصة بتجهيزات المركز من أثاث ومستلزمات تشغيل.

وفيما يخص الوضع الإعلامي للمركز، ناقش المجلس طرح كُتيّب تعريفي (بورشور) عن المركز ووحداته البحثية، مع الانتهاء من تصميم الموقع الإلكتروني للمركز وضرورة تحديثه بالمحتوى العلمي والصور التعريفية.

كما تم التأكيد على أهمية تحديد أعداد الفنيين والإداريين اللازمين للمركز، وإمكانية توفيرهم عن طريق النقل أو الانتداب، مع تدريبهم على استخدام وصيانة الأجهزة وتحمل المسؤولية الفنية والإدارية الخاصة بكل جهاز.

من الجدير بالذكر أن مركز النانو تكنولوجي بجامعة عين شمس، يُعد صرحًا بحثيًا متكاملًا يهدف إلى دعم الابتكار العلمي والتطبيقي في مجالات النانو، وتوظيف نتائجه لخدمة الصناعة والبحث العلمي في مصر.

