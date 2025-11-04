الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة عين شمس تبحث شراء أجهزة جديدة تخدم مجالات النانو تكنولوجي

اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة مركز النانو تكنولوجي بجامعة عين شمس، فيتو
ads

عقد مجلس إدارة مركز النانو تكنولوجي بـجامعة عين شمس اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور نخبة من أعضاء المجلس.

ويأتي ذلك انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية لدعم الأبحاث التطبيقية في مجالات العلوم المتقدمة، وخاصة في مجال النانو تكنولوجي.

شارك في الاجتماع كل من: الدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، والدكتور محمد نبيل صبري نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد عبد الحي أحمد مدير المركز، وأعضاء المجلس: الدكتور سعد السيد حسن، والدكتور أشرف بكري عبده، والدكتور تامر عبد الله شرف، والدكتور بسام سعد، والدكتورة سحر محمد عمر.

استعرض المجلس خلال الاجتماع آخر مستجدات الأعمال بالمركز وموقف التسليم النهائي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وتسليمه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بالحماية المدنية لضمان سلامة المبنى. 

كما تمت متابعة أعمال تركيب الأحواض وشبكة المياه وضخها للاختبار، والانتهاء من تثبيت الشعار الرسمي للمركز على واجهة المبنى، إلى جانب تعديل اليافطة الخارجية.

وأكدت  الدكتورة أماني أسامة كامل أن المبنى أصبح جاهزًا لاستقبال الأجهزة البحثية، مشيرة إلى أهمية متابعة مسئولي المعامل للتأكد من جاهزية المعامل لاستلام وتشغيل الأجهزة.

كما ناقش المجلس خطة شراء أجهزة جديدة تخدم مجالات النانو تكنولوجي وتطبيقاته في العلوم الأساسية والتطبيقية، مع دراسة إمكانية توفير دعم مالي من خلال المشروعات البحثية لتزويد المركز بأحدث الأجهزة. 

وشددت على أهمية استثمار الأصول البحثية ووضع خطة مستقبلية لتطوير البنية التحتية للمركز بما يضمن أعلى كفاءة تشغيلية وجودة بحثية.

وتناول الاجتماع كذلك الوضع الإداري والتنظيمي للمركز، حيث تمت مناقشة اعتماد الهيكل الإداري الجديد، مع التأكيد على نقل الأجهزة مباشرة إلى المعامل للحفاظ عليها وتشغيلها فور توريدها. كما تم عرض المذكرة الخاصة بتجهيزات المركز من أثاث ومستلزمات تشغيل.

وفيما يخص الوضع الإعلامي للمركز، ناقش المجلس طرح كُتيّب تعريفي (بورشور) عن المركز ووحداته البحثية، مع الانتهاء من تصميم الموقع الإلكتروني للمركز وضرورة تحديثه بالمحتوى العلمي والصور التعريفية.

كما تم التأكيد على أهمية تحديد أعداد الفنيين والإداريين اللازمين للمركز، وإمكانية توفيرهم عن طريق النقل أو الانتداب، مع تدريبهم على استخدام وصيانة الأجهزة وتحمل المسؤولية الفنية والإدارية الخاصة بكل جهاز.

من الجدير بالذكر أن مركز النانو تكنولوجي بجامعة عين شمس، يُعد صرحًا بحثيًا متكاملًا يهدف إلى دعم الابتكار العلمي والتطبيقي في مجالات النانو، وتوظيف نتائجه لخدمة الصناعة والبحث العلمي في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس الابحاث التطبيقية الحماية المدنية الدراسات العليا والبحوث المشروعات البحثية شئون الدراسات العليا عين شمس نانو تكنولوجي

مواد متعلقة

خطوات إنهاء إجراءات السفر قبل التوجه إلى المطار

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد جامعة بكين الأولى في مجال الاتصالات والحاسبات

البحث العلمي تعلن فتح التقدم لبرنامج العلماء الشباب الصيفي (YSSP) لعام 2026

ارتفاع حركة الركاب والرحلات بمطار القاهرة الدولي خلال أكتوبر الماضي

طالب من جامعة المنيا يمثل مصر في المنتدى الرابع عشر لشباب اليونسكو بأوزبكستان

أيمن عاشور: استراتيجية التعليم العالي تسهم في إعداد كوادر عالية المهارة

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

جمعية مهندسي الطائرات المصرية: المتحف الكبير واحد من أهم وأضخم المشاريع الثقافية والحضارية

الأكثر قراءة

باقة الورد 24 ألف جنيه والعطر بـ 13 ألفا، أبرز أغلى هدايا "الفلانتين المصري" بالأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع 4 أصناف منها البلطي والجمبري وانخفاض 20 جنيها في قشر البياض

ارتفاع رغم ضبابية الأجواء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

المبنى تفحم بالكامل، حريق هائل يلتهم "مول شهير" في مدينة العبور (فيديو)

قبل ساعات من ظهورها، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج 2026 في مصر

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الرمان والتين يبدأ مرحلة "المصالحة" مع المصريين

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء أول الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية