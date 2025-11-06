ضبط قائد سيارة فرَّ من محطة وقود بالقاهرة دون سداد قيمة البنزين

الخميس 06 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط قائد سيارة فرَّ من محطة وقود بالقاهرة دون سداد قيمة البنزين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة ملاكي يفر من إحدى محطات الوقود بالقاهرة دون سداد تكلفة التزود بالوقود.

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبيّن أنها منتهية التراخيص، وأن قائدها وقت الواقعة لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة وعلّل تصرفه بأنه فوجئ بعدم حمله لحافظة نقوده عقب تزويد السيارة بالوقود، فقرر الهرب دون سداد القيمة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

الجريدة الرسمية