أفضل ماسكات طبيعية للبشرة الدهنية في فصل الخريف

ماسكات طبيعية للبشرة الدهنية في فصل الخريف، مع تغير الفصول، وخاصة مع قدوم الخريف، تواجه البشرة الدهنية بعض المشاكل.

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن تغيرات الطقس التي تواجهها البشرة من الرطوبة والحرارة إلى الجفاف والبرودة، قد تؤدي إلى اضطراب في توازن البشرة الدهنية، مما يزيد من مشكلات مثل اللمعان الزائد، وظهور الحبوب، والمسام الواسعة.

ماسكات طبيعية للبشرة الدهنية في الخريف

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن العناية بالبشرة الدهنية خلال هذا الفصل تحتاج إلى روتين خاص يتضمن ماسكات طبيعية تساعد في تنظيم إفراز الزيوت وترطيب البشرة بشكل مناسب دون إثقالها، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

ماسكات للبشرة الدهنية



1. ماسك الطين الأخضر

الطين الأخضر يُعتبر خيارًا ممتازًا للبشرة الدهنية، خاصة في فصل الخريف، حيث يساعد في امتصاص الدهون الزائدة وتنقية البشرة من الشوائب. يحتوي الطين الأخضر على المعادن والفيتامينات التي تغذي البشرة وتعيد إليها التوازن الطبيعي.

طريقة التحضير:

ملعقة كبيرة من الطين الأخضر.

ملعقة صغيرة من الماء (أو ماء الورد).

طريقة الاستخدام: يُمزج الطين بالماء حتى يُصبح عجينة متماسكة، ثم يوضع على الوجه لمدة 15-20 دقيقة، ويُشطف بعدها بالماء الفاتر. يُنصح باستخدام هذا الماسك مرة أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

2. ماسك الشوفان والعسل

يعتبر ماسك الشوفان والعسل مثاليًا للبشرة الدهنية خلال الخريف، حيث يُساهم الشوفان في امتصاص الزيوت الزائدة بينما يمنح العسل البشرة ترطيبًا طبيعيًا ويعمل كمضاد للالتهابات.

طريقة التحضير:

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

بضع قطرات من عصير الليمون (اختياري).

طريقة الاستخدام: يُخلط الشوفان مع العسل وعصير الليمون حتى يُصبح مزيجًا متماسكًا، ثم يُوضع على البشرة لمدة 10-15 دقيقة. يُغسل الوجه بعدها بالماء الدافئ. يمكن استخدام هذا الماسك مرتين أسبوعيًا لتقليل الزيوت وتحسين نعومة البشرة.

3. ماسك الخيار والألوفيرا

الخيار والألوفيرا من المكونات الطبيعية الممتازة لتهدئة وترطيب البشرة الدهنية دون زيادة إفراز الزيوت. يتميز الخيار بخصائصه المهدئة والمبردة، بينما تحتوي الألوفيرا على مواد مغذية ومضادة للأكسدة تحافظ على صحة البشرة.

طريقة التحضير:

نصف حبة خيار مبشور.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

طريقة الاستخدام: يُمزج الخيار مع جل الألوفيرا، ويوضع الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة.

يُشطف الوجه بعدها بالماء البارد. يُفضل استخدام هذا الماسك مرة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة نظيفة ومشرقة.

4. ماسك الطماطم وعصير الليمون

الطماطم من المكونات الطبيعية التي تساعد في التحكم بكمية الزيوت في البشرة بفضل احتوائها على الأحماض الطبيعية والفيتامينات.

كما أن عصير الليمون يحتوي على خصائص مبيضة ومطهرة تساعد في تنظيف البشرة وتصغير المسام.

طريقة التحضير:

ملعقة كبيرة من عصير الطماطم الطازج.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام: يُمزج عصير الطماطم مع عصير الليمون، ويُوضع المزيج على البشرة باستخدام قطنة، ويُترك لمدة 10 دقائق. يُشطف الوجه بعدها بالماء الفاتر.

يُفضل استخدام هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع، خاصة للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.

5. ماسك البيض وعصير الليمون

البيض يعتبر خيارًا مثاليًا لتنظيم إفراز الزيوت في البشرة الدهنية بفضل محتواه الغني بالبروتينات. أما عصير الليمون فيساعد على تطهير البشرة وتقليل لمعانها.

طريقة التحضير:

بياض بيضة.

بضع قطرات من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام: يُخفق بياض البيضة جيدًا ويُضاف إليه عصير الليمون، ثم يُوضع الخليط على الوجه ويُترك لمدة 15 دقيقة. يُغسل الوجه بعدها بالماء البارد. يُمكن استخدام هذا الماسك مرة أسبوعيًا لشد المسام وتنقية البشرة.

وصفات للبشرة الدهنية

نصائح هامة للعناية بالبشرة الدهنية في الخريف

إلى جانب استخدام الماسكات الطبيعية، هناك بعض الخطوات المهمة التي يُنصح باتباعها للحفاظ على صحة البشرة الدهنية خلال فصل الخريف:

ترطيب البشرة: على الرغم من أن البشرة دهنية، إلا أن ترطيبها أساسي للحفاظ على توازنها، لذا يُفضل استخدام مرطب خفيف وخالٍ من الزيوت.

التقشير بانتظام: يُنصح بتقشير البشرة مرة إلى مرتين أسبوعيًا للتخلص من الجلد الميت والشوائب.

استخدام واقي الشمس: على الرغم من انخفاض درجات الحرارة، إلا أن البشرة ما زالت بحاجة إلى الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

شرب الماء بكثرة: يُساعد شرب الماء في ترطيب الجسم والبشرة من الداخل.

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة، أنه باستخدام هذه الماسكات الطبيعية واتباع النصائح المذكورة، يمكن الحفاظ على بشرة دهنية متوازنة ومشرقة خلال فصل الخريف، والاستفادة من مكونات طبيعية تعزز صحة البشرة وتعيد إليها التوازن الطبيعي.