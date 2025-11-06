لديهم ثروة طائلة ولا تهتم بسعر الديك الرومي، لحظة إحراج ترامب لسفيرة السعودية (فيديو)

18 حجم الخط

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخل عن خروجه عن الكياسة الدبلوماسية، ويمارس هوايته في إحراج السياسيين والدبلوماسيين، وذلك ما قام به ترامب، أثناء حضوره وإلقائه كلمة في منتدى الأعمال في ميامي، حيث قام ترامب بإحراج سفيرة السعودية الأميرة ريم بنت بندر قائلًا: “الأميرة هنا من السعودية، لديهم ثروة طائلة.. ولا يهمها سعر الديك الرومي لعيد الشكر ارتفع أم انخفض سعره”.

لحظة إحراج ترامب لسفيرة السعودية في أمريكا

وظهر ترامب في مقطع فيديو أثناء حديثه في منتدى الأعمال في ميامي، وتحدث عن تكلفة وجبة عيد الشكر في وولمارت، وألمح عن انخفاض تكلفة وجبة عيد الشكر بالولايات المتحدة، ووجه الحديث لسفيرة السعودية ريما بنت بندر، التي كانت جالسة بين الحضور، قائلًا: “إنها صفقة كبيرة يا ريما”.

Trump on the cost of a Thanksgiving meal at Walmart: "I don't know if they care about that in Saudi Arabia, but here it means a lot. We got the princess here from Saudi Arabia. She's got a lot of cash." pic.twitter.com/XYZr8EkOcj — Aaron Rupar (@atrupar) November 5, 2025

وتابع ترامب حديثه الذي وجهه لـسفيرة السعودية في أمريكا الأميرة ريما بنت بندر، فقال: “هذا أمر مهم…ريما، هذا أمر مهم بالنسبة لنا، لا أعرف إن كانوا يهتمون بذلك في السعودية، لكن هنا له أهمية كبيرة، لدينا الأميرة هنا من السعودية، لديهم ثروة طائلة، وهي شخصية عظيمة، إنها لا تهتم بسعر الديك الرومي الذي انخفض قليلًا، لا داعي للقلق بشأن ذلك”.

ترامب يحرج سفيرة السعودية ريما بنت بندر، فيتو

وقال ترامب: “لا أعرف إن كانوا يهتمون بذلك في السعودية، لكن هنا يعني الكثير. لدينا الأميرة من السعودية (ريما آل سعود)، لديها مال كثير. مال جدّي. وهي شخص رائع، هي لا تكترث بأن السعر انخفض قليلا، لا تقلق بشأن هذا..”.

كما أكد ترامب على استضافة سفيرة السعودية في المنتدي فقال: “استضفنا الأميرة من المملكة العربية السعودية”، مؤكدًا على امتلاكها لثروة طائلة، وفقًا لحديث ترامب.

ترامب يضغط على السعودية للدخول في الاتفاق الإبراهيمي

وتابع ترامب حديثه الموجه لسفيرة السعودية في أمريكا ريما بنت بندر، فقال: “سفيرة السعودية لدى أمريكا، الأميرة ريما، شكرًا جزيلًا، من فضلك، قفي. شكرًا، أبلغي سلامي للجميع، أبلغي سلامي للمجموعة الرائعة من الناس في السعودية، شكرًا لكم”.

ترامب: "نتمنى أن تنضم السعودية قريبًا إلى اتفاقيات أبراهيم…". بعد ذلك ينظر ترامب إلى سفيرة السعودية لدى أمريكا الأميرة ريما ويقول "أنا لا أقول….أنا لا أحاول الضغط عليكم". pic.twitter.com/xZKzwDpF5O — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) November 6, 2025



كما توجه ترامب بطلب خاص للمملكة السعودية، فقال: “نتمنى أن تنضم السعودية قريبًا إلى اتفاقيات إبراهيم…”. وبعد ذلك نظر إلى سفيرة السعودية لدى أمريكا الأميرة ريما وقال: “أنا لا أقول….أنا لا أحاول الضغط عليكم”.

