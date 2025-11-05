الخميس 06 نوفمبر 2025
ترامب يسخر من مسئولي الصين: لم أرَ رجالًا خائفين بهذا الشكل من قبل

ترامب والرئيس الصيني،
ترامب والرئيس الصيني، فيتو
ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لم ير في حياته رجالًا خائفين كما رأى المسؤولين الصينيين المرافقين للرئيس شي جين بينج خلال لقائهما في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

 

ترامب مازحًا: أتمنى لو كان فريقي هكذا

وأضاف ترامب مازحًا: “أتمنى لو كان أعضاء حكومتي يتصرفون بنفس الطريقة”.
في إشارة إلى الانضباط الشديد والرهبة التي بدت على المسؤولين الصينيين خلال اللقاء، وفقًا لتعبيره.

تأتي تصريحات ترامب في ظل التوتر القائم بين واشنطن وبكين حول ملفات عدة، من بينها التجارة العالمية والتنافس العسكري في بحر الصين الجنوبي، فضلًا عن سباق التفوق التكنولوجي بين البلدين.

ترامب: لقاء الرئيس الصيني كان رائعا

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، عن رغبته في إلغاء الرسوم الجمركية الـ 10% الإضافية على الصين.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "اللقاء مع الرئيس الصيني كان رائعا".

واستطرد ترامب: "لن أبادر باستئناف التفاوض مع كندا".

