ترامب: نعمل مع الصين وروسيا على خطة لنزع السلاح النووي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قد تعمل مع الصين وروسيا على خطة لنزع السلاح النووي، موضحًا أنه سيتم تقييم ما إذا كانت هذه الخطة قابلة للنجاح.

وقال ترامب: “سنرى إن كان ذلك سينجح”، في تصريحات له مساء اليوم الأربعاء، في إطار سعيه لإبراز توجهاته الاستراتيجية للأمن الدولي.

أقوى قوة نووية في العالم

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك أقوى ترسانة نووية في العالم، متوقعًا أن تلحق به روسيا والصين في غضون أربع إلى خمس سنوات إذا استمر الوضع الحالي، لكنه شدد على أن الهدف من أي مبادرة هو تعزيز الاستقرار ومنع سباق تسلح جديد.

رفض الدخول في حروب

وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده لا تسعى لدخول حروب جديدة، مؤكّدًا أن الجيش الأمريكي هو الأقوى بلا منازع على مستوى العالم، وأن سياسة الردع والقدرات الدفاعية تضمن حماية مصالح الولايات المتحدة دون اللجوء للصراع المباشر.

