ترامب: انضمام السعودية للاتفاقيات الإبراهيمية قريب جدا وأخطط لزيارة غزة

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن أن انضمام السعودية للاتفاقيات الإبراهيمية قريبٌ جدا، وفقًا لخبر عاجل لـ سكاى نيوز عربية.

ترامب يخطط لزيارة غزة

وقال ترامب: “أخطط لزيارة غزة”.

وفي وقت سابق من الإسبوع الماضي، أعرب ترامب عن أمله في انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقات التي طبعت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبعض الدول العربية.

الرئيس الأمريكي أجرى محادثات جيدة جدا خلال الأيام الماضية

وفي مقابلة أذاعتها شبكة فوكس بيزنس اليوم الخميس، قال ترامب: “آمل أن أرى السعودية تنضم، وآمل أن أرى دولا أخرى تنضم. أعتقد أنه عندما تنضم السعودية سينضم الجميع”.

وذكر الرئيس الأمريكي، أنه أجرى محادثات جيدة جدا خلال الأيام الماضية مع دول أبدت استعدادها للانضمام إلى الاتفاقيات.

