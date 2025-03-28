حديث ترامب لسفيرة السعودية في واشنطن بحفل الإفطار يثير تفاعلا (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لسفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، وجلوسها إلى طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل إفطار بالبيت الأبيض.

ماذا قال ترامب لسفيرة السعودية في واشنطن

وأبرز نشطاء ما قاله ترامب عن السفيرة في كلمته بحفل الإفطار، حيث قال: "نحن فخورون بعمق لانضمام العديد من الشركاء والأصدقاء الدوليين بمن فيهم سفيرة المملكة العربية السعودية إلى أمريكا، امرأة مميزة للغاية، الأميرة ريما، شكرا أيتها الأميرة.. أوصلي السلام للجميع.. من الرائع رؤيتك".

كلهم مرّوا مرور الكرام إلّا #السعودية_العظمى 🇸🇦



في #المحافل_الكبرى… لا تُشهر الهيبة، بل تُستدعى.#خطاب_ترامب في حفل الإفطار لم يكن مجرد ترحيب دبلوماسي، بل كان #اختبارًا_حيًّا_لوزن_الدول في ميزان الحضور الحقيقي.



مرّ على العناوين مرور الكرام… ثم توقف.⁰توقف عند اسمٍ_واحد… pic.twitter.com/FMweOSIsvX — Almotaz Mirah | المعتز الميره (@Motaz_Mirah) March 28, 2025

وتابع ترامب: "الشكر كذلك للسفراء ورؤساء البعثات من الإمارات العربية المتحدة ومن الأردن ومصر والكويت وقطر وباكستان وماليزيا وبروناي والبحرين والعراق وعُمان والمغرب وإندونيسيا والجزائر وجيبوتي.."

وقال ترامب في كلمته إن المسلمين في رمضان “كل يوم خلال الشهر التاسع من التقويم الإسلامي، يصومون من الفجر إلى المغرب، مُثبتين بذلك إخلاصهم لله.. هذا رائع”.

#ترامب:

مع اقتراب نهاية الشهر الإسلامي المقدس شهر #رمضان نشعر أيضًا بشرف كبير لانضمام العديد من الأصدقاء والشركاء الدوليين إلينا بما في ذلك السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، وهي امرأة مميزة جدًا، الأميرة ريما شكرًا لكِ، شكرًا لكِ أيتها الأميرة قولي مرحبًا للجميع من الرائع… pic.twitter.com/affuEf7xNd — جلوي آل رشيد 🇸🇦 (@Alyami2030P) March 28, 2025

وأضاف: "المسلمون في كل أنحاء العالم ينضمون للعائلات والأصدقاء في كل ليلة مع غروب الشمس ليقدموا الشكر لله ويكسروا صومهم بحفل إفطار، تماما مثل هذا (حفل إفطار البيت الأبيض) آمل أن يعجبكم (الإفطار) إذا لم يعجبكم لا تشتكوا".

سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر خلال حضورها مأدبة الإفطار الرمضاني التي أقامها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض#الإخبارية pic.twitter.com/RyIDNE5MKh — الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@alekhbariyaNews) March 28, 2025

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