ترامب يختتم منتدى الأعمال في ميامي برقصته الشهيرة (فيديو)

اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، "منتدى الأعمال الأمريكي"، في "ميامي"، برقصته الشهيرة" وسط تفاعل واسع من الحاضرين، في ختام خطابه الذي استمر لأكثر من ساعة أمام آلاف من قادة الأعمال.

وافتتح ترامب كلمته بالقول: "من الرائع أن أعود إلى ميامي مع وطنيين أمريكيين حقيقيين"، مستعرضًا إنجازات إدارته وهاجم خصومه الديمقراطيين، مؤكّدًا أن الولايات المتحدة "استعادت سيادتها وتمر بالعصر الذهبي لاقتصادها".

الرئيس ترامب برقصته الشهيرة يختتم خطابه في منتدى الأعمال في مدينة ميامي pic.twitter.com/t4flOLyNy4 — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) November 5, 2025



وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة شهدت "استثمارات بقيمة 18 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من ولايته"، متوقعًا أن تصل إلى "21 مليار دولار قبل نهاية ولايته"، مضيفًا: "قبل عام، كنا دولة ميتة، أما الآن فنحن الأكثر ديناميكية في العالم".

وسلّط الرئيس الضوء على نمو الوظائف والأجور، مشيرًا إلى أن "عدد الأمريكيين العاملين يفوق أي وقت مضى في التاريخ"، وأن أجور قطاعي المصانع والتعدين "ترتفع بأسرع وتيرة منذ ستة عقود".

كما أكد أن التضخم "ينخفض بسرعة" وأن سعر البنزين "سيعود قريبًا إلى دولارين للجالون".

وفي جزء من خطابه، حذّر ترامب من تحول بعض المدن نحو "الشيوعية"، في إشارة إلى عمدة نيويورك، زهران ممداني، مؤكدًا أن ميامي ستكون وجهة لمن يسعون للابتعاد عن هذا المسار، واصفًا المدينة بأنها نموذج للحرية الاقتصادية والروح الوطنية الأمريكية.



