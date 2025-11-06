الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

نصائح بسيطة تحفز جسمك على حرق الدهون حتى أثناء النوم

حرق الدهون من الأمور التي تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على جسم رشيق ومثالى ما يزيد من جمالهن وجاذبيتهن.

وتعانى بعض الفتيات من صعوبة حرق الدهون وصعوبة نزول الوزن لأسباب عديدة ما يزعجهن كثيرا ويبحثن عن سبب ذلك وعلاجه.

نصائح بسيطة ترفع معدلات حرق الدهون 

يقول الدكتور عمرو مسعد، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك بعض الخطوات التى تزيد من حرق الدهون بالجسم لإنقاص الوزن سريعا، منها:-

  • تناول كوب مورينجا مرة واحدة يوميا بدون سكر.
  • الصيام المتقطع 16 ساعة صيام و8 ساعات أكل منظم، ولكن ليس لفترات طويلة ولو كان هناك اضطرابات فى الهرمونات أو انيميا فقر الدم يجب الإمتناع عنه.
  • تناول الكركم والفلفل الأسود يوميا.
  • تناول البربرين وهو مركب عشبي مذهل لحرق الدهون، ولكن ضرورى استشارة طبيب ضرورية قبل المكملات.
  • تناول التوت الأزرق والأحمر.
  • تناول الجينسينج الأحمر الكورى 
    من 300 إلى 1000 مليجرام يوميا.
  • ممارسة تمارين الكارديو والمشي السريع من 45 إلى 60 دقيقة، والكارديو هو أسرع طريقة طبيعية لرفع الحرق.
  • الحصول على ألفا ليبويك أسيد من السمك الدهني أو مكملات غذائية.
  • تناول ملعقة خل تفاح على كوب ماء قبل الأكل.
  • زيادة كتلة العضلات عن طريق تمارين المقاومة.
  • أن تكون أول وجبة مكونة من بروتين ودهون صحية وتوت.
  • بعد الإفطار يجب تناول كوب مورينجا أو بردقوش.
  • تناول وجبتين سمك دهني بالأسبوع أو أوميجا 3.
  • النوم مبكرا يوميا فى مواعيد محددة.
  • شرب الماء الوفير على مدار اليوم.
  • الإقلال من تناول السكريات بأنواعها.
  • الابتعاد عن الكافيين بقدر الإمكان.
حرق الدهون انقاص الوزن نصائح بسيطة تحفز الجسم على حرق الدهون صحة الصحة الدكتور عمرو مسعد

الجريدة الرسمية