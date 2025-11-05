معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفد منظمة التنمية والتعاون في الترابط العالمي للطاقة

18 حجم الخط

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تعزيز التعاون العلمي والبحثي والتكنولوجي بين المؤسسات البحثية المصرية ونظيراتها الدولية، بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة، ويعزز تحقيق أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تتماشى مع رؤية الدولة 2030 لدعم الابتكار والتنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، استقبلت الدكتورة شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، وفد منظمة التنمية والتعاون في الترابط العالمي للطاقة (GEIDCO)، برئاسة الدكتورة إلهام إبراهيم نائب رئيس المنظمة، وعضوية كل من الدكتور لي بنغ مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، والدكتور فو كاي من مكتب المنظمة بالقاهرة، وذلك في إطار إستراتيجية المعهد لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والطاقة النظيفة.

وخلال اللقاء، رحبت شيرين محرم بالوفد الزائر، مؤكدة أن معهد بحوث الإلكترونيات يولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع شراكاته الدولية مع المؤسسات والمنظمات الرائدة في مجالات التحول الرقمي والطاقة المستدامة، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحة أن التعاون مع منظمة (GEIDCO) يعد خطوة مهمة نحو بناء جسور تكنولوجية بين مصر والدول الأعضاء بالمنظمة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأنظمة الذكية للطاقة.

كما شملت الزيارة جولة تفقدية داخل عدد من المعامل البحثية والتخصصية بالمعهد، اطلع خلالها الوفد على الإمكانات البحثية المتقدمة والبنية التحتية العلمية التي يمتلكها المعهد في مجالات الإلكترونيات الدقيقة، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، حيث أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بالمستوى العلمي والتقني المتميز الذي وصلت إليه فرق العمل البحثية بالمعهد، مؤكدين أن ما شاهدوه يعكس تطورًا ملحوظًا في قدرات مصر البحثية والتكنولوجية.

كما شهد اللقاء مناقشة فرص تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات البحث العلمي، والتطوير التقني، ودراسة إمكانية تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر البحثية في مجالات الطاقة المتجددة، والرقمنة الصناعية، واستعرض الجانبان نماذج من الابتكارات والمشروعات التي ينفذها معهد بحوث الإلكترونيات في دعم التحول التكنولوجي وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والصناعة.

ومن جانبه، أعرب وفد منظمة التنمية والتعاون في الترابط العالمي للطاقة عن تقديره لمعهد بحوث الإلكترونيات، مشيدًا بالإمكانات العلمية والبحثية المتميزة التي يمتلكها المعهد، والدور الذي يقوم به في تطوير التقنيات الإلكترونية والأنظمة الذكية في المنطقة، مؤكدًا حرص المنظمة على توسيع آفاق التعاون مع المعهد في مجالات الطاقة النظيفة، والشبكات الذكية، وتبادل الخبرات البحثية؛ بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر ودول المنطقة.

يذكر أن منظمة التنمية والتعاون في الترابط العالمي للطاقة (GEIDCO) تعد واحدة من أبرز المنظمات الدولية المعنية بتعزيز الترابط الطاقي العالمي، وتطوير مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية الذكية، ويبلغ عدد أعضاء المنظمة حاليًا 1305 أعضاء من الجهات الحكومية وغير الحكومية، والأفراد، ومراكز البحوث والجامعات في 142 دولة حول العالم، كما تمتلك المنظمة سبعة مكاتب إقليمية في عدد من دول العالم، من بينها مكتب شمال إفريقيا، وغرب آسيا بالقاهرة.

