برنامج اللغة الأردية بآداب عين شمس يفتتح أولى حلقات النشاط الطلابي

أقيمت مسابقة الترجمة التحريرية من الأردية إلى العربية بين طلاب البرنامج من مختلف المستويات الدراسية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة حنان كامل متولي عميد الكلية، والدكتور محمد إبراهيم حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة جيهان صلاح الدين رئيس قسم اللغات الشرقية وآدابها, والدكتورة رانيا محمد فوزي مدير برنامج اللغة الأردية، وبتنسيق من الدكتور محمد علي عبد الحليم منسق برنامج اللغة الأردية ورئيس لجنة الأنشطة الطلابية.

وقد شارك بالمسابقة 25 طالبا وطالبة، وتشكلت لجنة تقييم الترجمات من الدكتور عبد المجيد حبيب الله الأستاذ المنتدب من دولة الهند للتدريس بالبرنامج، والدكتورة إيناس عبد العزيز مدرس اللغة الأردية بالبرنامج, وقد حصد الثلاث مراكز الأولى بالتساوي في نفس الدرجات كلٌ من الطالبات: سلمى عمرو فتحي, ندى محمد محمود، ونور فرج أبو المجد.

ومن المقرر تسليم شهادات تقدير وجوائز قيمة تشجيعًا لهن على الاستمرار في المزيد من النجاح, وتحفيزًا لغيرهم من زملائهم على المشاركة في النشاط الثقافي والعلمي للبرنامج، فالترجمة ليست مجرد نقل كلمات من لغة إلى أخرى، بل هي جسر ثقافي ومعرفي بين الشعوب, ومن خلال مشاركة الطلاب في هذه المسابقة، فهم لا يختبرون مهاراتهم اللغوية فقط، بل يكتشفون قدراتهم الإبداعية ويفتحون أبوابًا جديدة نحو التميز.

