الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم العالي تحصل على اعتماد "المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة" من المعهد العالمي للابتكار

وزير التعليم العالي،
وزير التعليم العالي، فيتو
أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حصول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الاعتماد المؤسسي للابتكار من المعهد العالمي للابتكار (Global Innovation Institute - GInI)، حيث منحت الوزارة تصنيف "المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة" (Certified Government Innovative Organization – CGInO®️) بتقدير خمس نجوم، وذلك وفق نتائج التقييم التي تناولت منظومة الابتكار المؤسسي بالوزارة من حيث الحوكمة، وتطوير القدرات، وإدارة الأفكار، وتحفيز المشاركة والابتكار المفتوح.

وأشار الوزير إلى أن هذا الاعتماد يُعد تتويجًا لجهود الوزارة في تعميق ثقافة الابتكار المؤسسي داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز دور قطاعات الوزارة والمؤسسات التابعة في إنتاج المعرفة وتطبيقها في خدمة التنمية الوطنية.

ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أن حصول الوزارة على هذا الاعتماد الدولي يُجسد توجه الدولة المصرية نحو تعزيز قدراتها الابتكارية ودعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير بيئة عمل مرنة ومحفزة للأفكار الجديدة، وتمكين الشباب والباحثين والمبتكرين من تحويل ابتكاراتهم إلى تطبيقات ومشروعات ذات أثر تنموي واقتصادي.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور: تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاليًا على التقدم في مجموعة من الملفات المؤسسية الداعمة لترسيخ الابتكار كأحد مكونات التشغيل الحكومي، منوهًا إلى أن هذه الملفات تشمل: إطار حوكمة الابتكار المؤسسي للجهات والجامعات والمراكز البحثية التابعة، والنموذج المؤسسي لإدارة الأفكار والمبادرات وآليات تحويلها إلى تطبيقات قابلة للتنفيذ، هذا إلى جانب منظومة تطوير القيادات والكوادر الابتكارية لتعزيز القدرة على اتخاذ القرار المبني على المعرفة، والإطار الوطني للابتكار المفتوح لتعزيز التكامل بين التعليم والبحث والصناعة والمجتمع، وكذا منظومة نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة وربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات التنموية، ونموذج دعم وتطوير البيئة الريادية داخل الجامعات لتوليد مشروعات ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الملفات تهدف إلى تعزيز جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لقيادة التحول المعرفي والابتكاري، ودعم مساهمتها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

وزارة التعليم العالى البحث العلمي الإعتماد المؤسسي الابتكار اقتصاد المعرفة تنمية وطنية الحوكمة إدارة الأفكار تمكين الشباب نقل التكنولوجيا الجامعات البيئة الريادية التحول المعرفي

الجريدة الرسمية