حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

المتهمة
المتهمة
قررت نيابة شبين القناطر، حبس صانعة محتوى،4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء.
 

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء،  بالإضافة إلى قيامها بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.


وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

