تصل إلى 99 جنيها، قفزة في أسعار السمن البلدي والصناعي اليوم بالأسواق

ارتفاع أسعار السمن اليوم في الأسواق، سجل سعر كيلو السمن البلدي والزبدة البقري وحتى المسلي الصناعي قفزة سعرية كبيرة في الأسواق.

قفزة في سعر السمنة البلدي والصناعي

وتراوحت الارتفاعات في أسعار المسلي الصناعي من 18 إلى 32 جنيهًا باختلاف الشركات المنتجة والعلامات التجارية، فيما ارتفع سعر السمنة البلدي نحو 99 جنيهًا في الكيلو، والزبدة البقري نحو 17.5 جنيه.

أسعار السمن البلدي في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار السمنة البلدي والزبدة والمسلي الصناعي في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لهما، وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في السطور الآتية:

أسعار السمن البلدي في المحال التجارية

ارتفاع أسعار الزبدة البقري مزارع في الأسواق

ارتفعت أسعار الزبدة البقري مزارع في الأسواق بنحو 17.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر الزبدة البقري مزارع نحو 192 جنيهًا للكيلو، وتتراوح أسعار الزبدة البقري مزارع ما بين 120 جنيهًا إلى 220 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع أسعار السمن البلدي في الأسواق

ارتفعت أسعار السمن البلدي في الأسواق بنحو 99 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر السمن البلدي نحو 426 جنيها للكيلو، وتتراوح أسعار السمن البلدي ما بين 260 جنيهًا إلى 450 جنيهًا للكيلو.

سعر السمنة اليوم في المحال التجارية

ارتفاع أسعار السمن الصناعي في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وفيما يخص سعر السمن الصناعي الذي ارتفع بنحو 24 جنيها مقارنة بسعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، إذ يبلغ متوسط سعر السمن الصناعي نحو 122 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو السمن الصناعي ما بين 110 جنيهات إلى 125 جنيهًا.

أسعار سمن الهانم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن الهانم ارتفع بنحو 20 جنيها مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن الهانم نحو 121 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن الهانم ما بين 110 جنيهات إلى 125 جنيهًا.

أسعار سمن النخلتين في الأسواق وفق البوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن النخلتين ارتفع بنحو 32 جنيها مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن النخلتين نحو 125 جنيها للكيلو.

أسعار السمنة اليوم في المحال التجارية

أسعار سمن الشمس الذهبية في الأسواق وفق البوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن الشمس الذهبية ارتفع بنحو 32 جنيها مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن الشمس الذهبية نحو 125 جنيهًا للكيلو.

أسعار سمن روابي في الأسواق وفق البوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن روابي ارتفع بنحو 18 جنيها مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن روابي نحو 124 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن روابي ما بين 116 جنيهًا إلى 125 جنيهًا.

