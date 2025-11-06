استشاري تغذية يحذر من تناول عسل النحل على الريق ويكشف عن سبب صادم

18 حجم الخط

تناول العسل النحل على الريق من العادات الشهيرة في مصر منذ القدم حيث كانت الجدات تقدمه للأبناء للحفاظ على قوة المناعة وتعزيز الصحة العامة.

وتناول العسل النحل على الريق، أصبح أمرًا ضروريًّا في وقتنا الحالي لتقوية المناعة والشفاء سريعًا من نزلات البرد والإنفلونزا المنتشرة حاليًّا.

وفي هذا السياق قال الدكتور مجدي نزيه استشاري التغذية العلاجية، إن جميع أنواع عسل النحل الموجودة في وقتنا الحالي مغشوشة واحتوى على السكر وليس عسلًا طبيعيًّا لأن مناحل العسل تضع ماء وسكرًا للنحل بدلًا من أن يتغذى على رحيق الأزهار لينتج عسلًا أصليًّا، لأنه أصبح لا يوجد أزهار وللأسف إن وجدت جميعها مرشوشة فالعسل ليس طبيعيًّا.

عسل النحل

ممنوع تناول العسل النحل على الريق

وأضاف نزيه، أن أصبح لا يوجد عسل حبلى وعسل أصلي فجميعهم سكر، لذا ممنوع تناول العسل النحل على الريق لأن سكرياته عالية وهذا ما يضر بصحة الجسم ويكفى فقط كوب ماء على الريق لتحسين سيولة الدم وتنشيط الدورة الدموية بالجسم ما يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب وحصوات المرارة والكلى، كما أن الماء يقوى المناعة ويطرد السموم من الجسم فيجب الاهتمام بتناوله على الريق وعلى مدار اليوم بمعدل كوب ماء كل ساعة وذلك حفاظا على سيولة الدم ما يحمي من الجلطات وأمراض السكر بأنواعه والسمنة، فالماء حياة وبدونه تنتشر الأمراض المزمنة وللأسف في وقتنا انتشرت الأمراض المزمنة بين الشباب وحصوات الكلى والتهابات المرارة بسبب إهمال شرب الماء، لذا يجب الاهتمام بتناوله.

