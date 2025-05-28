جدل بعد اتهامات بغش العسل.. اتحاد النحالين: ادعاءات غير صحيحة ونصدر 3500 طن سنويا.. ومنتجون: التحاليل الكيميائية هي الأدق.. مركز البحوث الزراعية: عسل النحل المصري يتمتع بجودة عالية

أثار فيديو نشره أحد صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل خلال الأيام الماضية بعد أن أظهر نتائج تحاليل لعينات ادعى أنها لعلامات تجارية كبيرة في صناعة عسل النحل، والتي لا تتوافق مع المواصفات القياسية المصرية، وهو ما ترك انطباعا سلبيا لدى كثيرين عن جودة العسل المتداول في الأسواق.

المقطع المتداول أثار غضب كثير من منتجي العسل في مصر، الذين أكدوا أن العسل المصري يتمع بجودة مرتفعة ويتم تصديره لعشرات الأسواق العالمية التي تضع معايير وشروطا صارمة لاستيراد العسل وطرحه في أسواقها وهي نفس المواصفات التي يطرح بها العسل في السوق المصري.

وقال حمدي البحيري رئيس اتحاد النحالين العرب: إن العسل المصري يتمتع بجودة عالية ويصدر إلى عشرات الدول، ويتم إنتاجه وفق معايير معتمدة رقابيًا وصحيًا، وهناك رقابة حكومية وتحاليل دورية تتم قبل التصدير، غير أن قطاع تربية النحل في مصر يشمل آلاف الأسر، ويُعد مصدر دخل أساسيا لشرائح واسعة من المجتمع، خاصة في الريف والصعيد، ويعتمد على خبرات تراكمية وعلمية.

وأكد البحيري أن مصر تصدير سنويا 3200 طن من العسل لدول كثيرة بالعالم منها الولايات المتحدة واليابان، وحجم الإنتاج المحلي يتراوح بين 20 إلى 25 ألف طن سنويا، وتحتل مصر المركز الثالث في إنتاج العسل بين الدول العربية وتتصدر قائمة أكثر الدول المصدرة لطرود النحل في العالم، وهي أرقام تؤكد جودة وحجم الصناعة في مصر.

ولفت إلى أن جميع أنواع الأعسال المصرية التي تم تحليلها في مقطع الفيديو المتداول تمت بناءً على عينة غير ممثلة ومنهجية تحليل غير دقيقة، هو تعميم خطير لا يستند إلى أسس علمية سليمة، ويضر بسمعة منتج وطني هام وبالمجهودات المبذولة لضمان جودته.

المواصفات القياسية المصرية تتطابق مع المواصفات العالمية

وفي نفس السياق، أكد إبراهيم الريفي أحد منتجي ومصدري العسل، أن العسل المصري يتمتع بجودة عالية خاصة أن المواصفات القياسية المصرية تتطابق مع المواصفات العالمية وأن هناك جهات رقابية متعددة تمارس مهامها الرقابية على صناعة العسل المصري، وأن عملية تحليل عينات العسل والتي وردت في الفيديو غير صحيحة بالمرة حيث من الشائع اختلاف نتائج تحاليل نفس العينة من نفس خزان العسل الواحد وهو ما يتطلب جمع عينتا مختلفة من الكمية الواحدة لضمانة دقة النتائج

وأكد الريفي أن التحاليل الأكثر دقة هي التحاليل الكيميائية التي تتم في معامل معهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، حيث يمتلك قسم بحوث النحل بالمعهد الخبرات والإمكانات اللازمة للخروج بنتائج دقيقة تعبر عن مدى جودة العسل ومطابقته للمواصفات القياسية.

وأشار الريفي إلى أن نسبة السكروز في المواصفة القياسية المصرية تختلف من حيث نوع العسل، وأشهر الأنواع في مصر هو عسل زهرة نوارة البرسيم، حيث تبلغ نسبة السكروز المطابقة للمواصفات القياسية في هذا النوع من العسل 5% لمحافظات الدلتا والوجه البحري و10% لمحافظات الوجه القبلي بل أن بعض أنواع الأعسال كعسل حبة البركة والأعشاب تتجاوز نسبة السكروز المعتمدة فيه حاجز الـ 10% لتصل إلى 15%.

وسائل غش العسل

وعن وسائل غش العسل كشف أن مربي النحل يمنعون عملية التغذية الشتوية المعتمدة على السكر والماء قبل فترة من بدء موسم زهرة نوارة البرسيم أو قبل فترة تزهير الموالح وغيرها من الفواكه والأعشاب، وذلك للحصول على عسل نحل طبيعي من رحيق الزهور، أنا عملية التغذية الشتوية المعتمدة على السكر والماء هي ضرورية للحفاظ على حياة وحيوية النحل في فترة تراجع التزهير في الحقول وعدم وجود مصدر مستدام لغذاء النحل في تلك الفترة.

ولفت إلى أن تغذية النحل على الماء والسكر في مراحل التزهير والرحيق هي ما يعتبر غش صريح للعسل، وأن هناك بعض المربين يمارسون أنواع مختلفة من الغش على نطاق ضيف مثل إضافة الشاي مثلا في تغذية النحل للحصول على عسل داكن اللون وهو ما قد يحدث من البعض في غش عسل حبة البركة مثلا.

ومن جانبه، قال الدكتور حمدي متولى أستاذ النحل في مركز البحوث الزراعية: إن التحاليل الكيميائية هي المعتمدة والأكثر دقة في مجال الكشف عن جودة عسل النحل، مشيرًا إلى أن عسل النحل المصري يتمتع بجودة عالية، وأن الحكم على جودة العسل يتضمن عناصر مختلفة ليست فقط نسبة السكروز المتفاوتة بين أنواع العسل إلى جانب أن هناك نسب أخرى تكون ذات دلالة هامة في جودة العسل ومنها نسبة الجلوكوز.

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