فوائد عسل النحل، يحمى الجسم من الفيروسات والبكتيريا ويقوى المناعة

فوائد عسل النحل، عسل النحل من أنواع الشهيرة والطبيعية التى لها عشاق كثيرون وتقدم على وجبات الإفطار والعشاء ويستخدم في صناعة الحلوى ويدخل فى صناعة بعض الأدوية.

وفوائد عسل النحل، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن عسل النحل هو مادة طبيعية يصنعها النحل من رحيق الأزهار، ويعد من أقدم الأغذية التي استخدمها الإنسان، إذ استعمل في الطب الشعبي والغذاء منذ آلاف السنين، ويتميز بطعمه الحلو وقيمته الغذائية العالية، ويحتوي على مجموعة من الفيتامينات، والمعادن، والأنزيمات، ومضادات الأكسدة التي تجعله مفيد للصحة العامة، والجهاز المناعي، والجلد، والشعر، وأكثر من ذلك.

فوائد عسل النحل

فوائد عسل النحل للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد عسل النحل للصحة:-

عسل النحل يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات، مثل بيروكسيد الهيدروجين ومضادات الأكسدة، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي.

من أكثر الاستخدامات شيوعا لعسل النحل هو التخفيف من التهاب الحلق والسعال، خاصة عند الأطفال، ويمكن تناوله مع الليمون أو الزنجبيل للحصول على نتائج أفضل.

يساعد العسل في تهدئة المعدة وتحسين عملية الهضم، كما يساهم في التخفيف من الحموضة والإمساك والقرحة، نظرا لاحتوائه على أنزيمات تسهل امتصاص العناصر الغذائية.

أظهرت الدراسات أن عسل النحل يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا، ويمكن استخدامه خارجيا على الجروح والخدوش لتطهيرها وتسريع التئامها.

رغم أن العسل يحتوي على سكريات طبيعية، إلا أن مؤشره الجلايسيمي منخفض نسبيا مقارنة بالسكر الأبيض، وقد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين عند استخدامه باعتدال.

بفضل احتوائه على الجلوكوز والفركتوز، يوفر العسل طاقة فورية للجسم، وينصح به للرياضيين أو عند الشعور بالتعب والإرهاق.

يساعد العسل في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين تدفق الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، بسبب احتوائه على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات.

يحتوي العسل على خصائص مرطبة تجعله مثالي للبشرة الجافة، ويمكن استخدامه كقناع طبيعي لترطيب الوجه بعمق.

بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، يساعد العسل في تطهير البشرة وعلاج الحبوب والالتهابات الجلدية.

يساهم العسل في إزالة التصبغات وتوحيد لون البشرة عند استخدامه مع مكونات طبيعية مثل اللبن أو الليمون.

يحتوي العسل على مضادات أكسدة تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

العسل يرطب فروة الرأس ويمنع جفافها، مما يقلل من القشرة والحكة.

بفضل المعادن والفيتامينات، يساعد العسل في تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه بشكل صحي.

يستخدم العسل كمكون في العديد من أقنعة الشعر ليمنح الشعر نعومة ولمعان طبيعي.

طرق استخدام عسل النحل

وتابع، يقدم العسل بطرق مختلفة، منها:-

ملعقة صباحا على الريق لتحسين المناعة وتنظيف الجهاز الهضمي.

مضاف إلى المشروبات الساخنة مثل الزنجبيل أو الليمون.

كقناع للبشرة أو الشعر، ممزوج مع الزبادي أو زيت الزيتون أو الحليب.

في التضميد الطبي، لعلاج الجروح أو الحروق البسيطة.

تحذيرات عند استخدام عسل النحل

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن العسل لا يعطى للأطفال دون عمر السنة بسبب خطر الإصابة بالتسمم الغذائي (البوتوليزم)، ويجب استخدامه باعتدال لمرضى السكري، ومراعاة الكمية، ويفضل استخدام العسل الطبيعي الخام وغير المعالج حراريا للحصول على كامل فوائده.

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