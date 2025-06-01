البحوث الزراعية تكشف حقيقة العسل المغشوش والمتسبب في الأزمة (فيديو)

كشفت الدكتورة أسماء أنور رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية، حقيقة ما يتردد ويثار بشأن وجود عسل مغشوش ومخلوط بمحلول سكر في السوق.

تحليل العسل الموجود بالسوق

وقالت "أنور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "العسل المصري جيد وممتاز ونصدره للخارج، ويخضع للتحاليل، ولكونه مطابق للمواصفات هناك إقبال عليه من العديد من الدول".

من يقف وراء العسل المغشوش؟

وتابعت: "للأسف الشديد موضوع العسل المغشوش تريند سعى إليه أحد الأشخاص من أجل تحقيق نسب مشاهدة، لكن العسل المصري بخير ولدينا معامل خاصة يتم فيها تحليل الأعسال من قبل النحالين والشركات والأفراد والمستهلكين".

وأكدت: "وضع العسل المصري مطمئن تمامًا، ونغذي النحل في مصر وفي أي مكان في العالم عندما يكون هناك برد شديد أو مفيش زهور أو مصدر رحيق بالحقول، لكن لما يبدأ موسم إنتاج العسل لا سيما في الصيف نتوقف تمامًا عن التغذية".



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