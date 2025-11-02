الدوري الإسباني، برشلونة يفوز بثلاثية في شباك إلتشي ويواصل مطاردة ريال مدريد

الدوري الإسباني، فاز برشلونة الإسباني على نظيره إلتشي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025–2026.

تقدم برشلونة بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة عن طرين لامين يامال، بعدما مرر بالدي كرة بينية إلى يامال داخل منطقة الجزاء الذي تسلمها وسدد كرة يسارية صاروخية داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول.

وفي الدقيقة 11، أضاف فيران توريس هدف برشلونة الثاني، بعدما أرسل فيرمين لوبيز عرضية أرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء قابلها توريس بتسديدة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 42، خطف إلتشي هدفه الأول عن طريق رافا مير، بعدما تلقى تمريرة بينية تسلمها وسدد بباطن القدم على يسار الحارس داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، كاد إلتشي يسجل هدف التعادل في الدقيقة بعدما أطلق لاعب الفريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته اصطدمت في العارضة.

وفي الدقيقة 62، أضاف برشلونة الهدف الثالث عن طريق ماركوس راشفورد، بعدما تسلم راشفورد الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة يسارية قوية اصطدمت في العارضة واستقرت داخل الشباك.

تشكيل برشلونة أمام إلتشي في الدوري الإسباني

جاء تشكيل برشلونة أمام إلتشي في الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، إيريك جارسيا، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، فيران توريس

موقف برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني

بتلك النتيجة يرفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 30 نقطة بعد الفوز أمام فالنسيا برباعية نظيفة.

فيما يتجمد رصيد فريق إلتشي عند 14 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

