طريقة عمل شاى الكرك الأصلي بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل شاى الكرك، شاي الكرك من أشهر المشروبات الساخنة في دول الخليج العربي، وخاصة في قطر والإمارات والسعودية والبحرين.

وقد أصبح هذا الشاي رمز للضيافة والفخامة، لما يمتاز به من نكهة قوية ومذاق غني يمزج بين الشاي الأسود والبهارات العطرية والحليب.

وتعود أصوله إلى الهند، حيث كان يعرف باسم “شاي ماسالا”، ثم انتقل إلى الخليج واكتسب لمسته الخاصة ليعرف باسم “الكرك”، وهي كلمة هندية تعني “القوي” أو “المركز”.

وطريقة عمل شاى الكرك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة فهو مزيج من اللبن والشاى المغلى مع الحبهان والقرنفل، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل شاى الكرك الأصلي.

مكونات عمل شاى الكرك:

كوبان من الماء

كوب واحد من الحليب الكامل الدسم يمكن استخدام الحليب المبخر لزيادة القوام

ملعقتان صغيرتان من الشاي الأسود السائب ويفضل شاي سيلان أو شاي أسام لعمق النكهة

ملعقتان صغيرتان من السكر حسب الرغبة

البهارات العطرية اختيارية لكنها أساسية للطعم الخليجي الأصيل

3 حبات حبهان مفتوحة قليلا

عود قرفة صغير

قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج أو ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

نقطة من ماء الورد أو زعفران منقوع في القليل من الماء الساخن لإضافة لون ذهبي رائع ونكهة فاخرة

طريقة عمل شاى الكرك

طريقة عمل شاى الكرك الأصلي:-

في قدر على النار، أضيفي الماء مع الحبهان والقرفة والزنجبيل، واتركي الخليط ليغلي لمدة خمس دقائق حتى تتصاعد الروائح الزكية وتتشرب المياه طعم التوابل.

أضيفي الشاي الأسود إلى الخليط، واتركيه يغلي على نار هادئة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق حتى يتحول لون الماء إلى بني غامق.

اسكبي الحليب فوق خليط الشاي والبهارات، ثم أضيفي السكر حسب المذاق.

قلبي المكونات جيدا واتركيها تغلي معا لمدة 7 إلى 10 دقائق، مع الحرص على ألا يفور الحليب.

يمكنك خلال الغليان رفع القدر قليلا من النار ثم إعادته أكثر من مرة لإعطاء الشاي رغوة خفيفة ونكهة مركزة كما يفعل البائعون التقليديون.

بعد أن يصبح لون الشاي مائل إلى الذهبي الغامق أو الكراميل الفاتح، يصفى بمصفاة دقيقة لإزالة بقايا الشاي والبهارات.

يصب في أكواب صغيرة أو فناجين، ويفضل تقديمه ساخن مع التمر أو البسكويت.

لنجاح شاي الكرك استخدمي شاي أسود قوي الطعم مثل شاي ليبتون السائب أو شاي سيلان الفاخر.

لا تفرطي في كمية البهارات حتى لا تطغى على نكهة الشاي.

يمكن حفظ شاي الكرك في الثلاجة لمدة يومين وتسخينه وقت الحاجة دون أن يفقد نكهته.

جربي إضافة القليل من الحليب المكثف المحلى بدلا من السكر إذا كنت تفضلين طعم أغنى وأحلى.

للحصول على اللون الذهبي المميز، أضيفي نقطة صغيرة من منقوع الزعفران في النهاية.

