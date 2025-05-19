طريقة عمل شاي الكرك الوصفة الأصلية وأهم فوائده

طريقة عمل شاي الكرك، قد تكون من طرق عمل الشاي التي بدأت في الانتشار في الآونة الأخيرة، وشاي الكرك هو مشروب شاي هندي تقليدي، بدأت ستات البيوت في مجتمعنا العربي في البحث عن طريقة عمله في البيت.





وشاي الكرك يتميز بطعمه اللذيذ المميز، وهو نوع من أنواع الشاي بالحليب، لكن مضاف له العديد من الأعشاب والتوابل الهندية المميزة، مثل؛ القرفة والزنجبيل والحبهان.





طريقة عمل شاي الكرك



وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل شاي الكرك، خطوة بخطوة، وكذلك أهم فوائد شاي الكرك للصحة.



خطوات عمل شاي الكرك



مكونات شاي الكرك

2 كوب ماء

2 كوب حليب كامل الدسم

3-4 ملاعق كبيرة سكر (حسب الرغبة)

ملعقة كبيرة مملوءة شاي

ملعقة صغيرة هيل حب (حبهان)

ربع ملعقة صغيرة (هيل) حبهان مطحون

إضافات اختيارية

قرفة

عيدان مسامير قرنفل

زنجبيل بودرة

زعفران

خطوات عمل شاي الكرك

ضعي الماء في إناء على النار وأضيفي الهيل الحب والهيل المطحون وقلبي حتى الغليان.

أضيفي الشاي والسكر وقلبي جيدًا.

أضيفي الحليب وقلبي جيدًا.

اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة مع التقليب من حين لآخر.

صفي الخليط من الهيل وقلبي جيدًا.

قدمي شاي الكرك ساخنًا.

نصائح لكوب مميز من شاي الكرك

يمكنك استخدام الحليب المبخر أو الحليب العادي حسب الرغبة.

يمكنك إضافة المزيد من الحبهان أو القرفة أو القرنفل أو الزنجبيل أو الزعفران حسب الرغبة.

يمكنك تقديم شاي الكرك مع قطع من الحلويات أو الفواكه.

فوائد شاي الكرك



وأكدت الدكتورة منى رضوان أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد شاي الكرك للصحة عديدة، وهو ما أوضحته في السطور التالية.

التحكم في نسبة السكر في الدم:

يحتوي شاي الكرك على مكونات قد تساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم، مثل القرفة والزنجبيل. حيث أن القرفة قد تساعد في خفض مقاومة الأنسولين ومستويات السكر في الدم، بينما قد يساعد الزنجبيل في تحسين حساسية الأنسولين.

تعزيز فقدان الوزن:

قد يساعد شاي الكرك في تعزيز فقدان الوزن بعدة طرق، مثل:

توفير البروتين:

يحتوي شاي الكرك عادةً على حليب، وهو مصدر جيد للبروتين. حيث أن البروتين يساعد في تقليل الشعور بالجوع وتعزيز الشعور بالامتلاء.

زيادة حرق السعرات الحرارية:

قد تساعد القرفة والزنجبيل في زيادة معدل الأيض، وبالتالي حرق المزيد من السعرات الحرارية.

تحسين صحة الجهاز الهضمي:

قد يساعد شاي الكرك في تحسين صحة الجهاز الهضمي بعدة طرق، مثل:

تقليل الانتفاخ والغازات:

قد تساعد القرفة والزنجبيل في تقليل الانتفاخ والغازات عن طريق منع الهواء الزائد أو الماء من الانتقال إلى المعدة.

تقليل التهابات الجهاز الهضمي:

قد تساعد القرفة والهيل في تقليل التهابات الجهاز الهضمي، مثل التهاب القولون.

تعزيز صحة القلب:

قد يساعد شاي الكرك في تعزيز صحة القلب بعدة طرق، مثل:

خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية:

قد تساعد القرفة في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تقليل ضغط الدم:

قد تساعد القرفة والزنجبيل في خفض ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز صحة الجهاز المناعي:

قد يساعد شاي الكرك في تعزيز صحة الجهاز المناعي بعدة طرق، مثل:

توفير مضادات الأكسدة:

يحتوي شاي الكرك على مكونات غنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد في حماية الخلايا من التلف.

تقليل الالتهابات:

قد تساعد القرفة والزنجبيل في تقليل الالتهابات، مما يعزز صحة الجهاز المناعي.

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