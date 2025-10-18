قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

كشفت أبحاث حديثة أن شرب الشاي الأسود يوميًّا لا يمنح الدفء والراحة فقط، بل يساهم أيضًا في حماية القلب وتحسين صحة الأوعية الدموية.



وأظهرت الدراسات أن الشاي الأسود يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكولسترول وتقليل خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية، فضلا عن ضبط مستوى السكر في الدم والوقاية من داء السكري من النوع الثاني.

وأوضح الدكتور تيم بوند، عالم الشاي من اللجنة الاستشارية للشاي: "فوائد الشاي للقلب معروفة منذ سنوات، وقد أكدت الأبحاث العلمية الجديدة مدى أهميته لصحة القلب.

وتبرز دراسة نشرت في مجلة Frontiers in Nutrition محتوى الشاي الغني بالبوليفينول، مؤكدة على الفوائد الواضحة لشرب الشاي يوميا".

وأشار الدكتور بوند إلى أن مركبات البوليفينول الفلافانويدية، المسماة "فلافان-3-أولز"، تلعب دورا رئيسيا في التأثير الإيجابي للشاي على ضغط الدم وصحة القلب وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والسكري. وأوضحت الدراسات أن هذه المركبات قد تقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بنسبة تصل إلى 19%، وتقلل خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13%.

وأضاف: "الجمعية الأمريكية للتغذية أوصت بتناول 400-600 ملج يوميا من "فلافان-3-أولز" لتحسين صحة القلب، أي ما يعادل أربعة أكواب من الشاي يوميا".

وتشير الدراسات إلى أن شرب الشاي بانتظام — من كوب إلى أربعة أكواب يوميًّا — يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الأوعية الدموية على المدى الطويل.

كما يقلل محتوى الفلافونويد في الشاي الأسود من مستويات الكولوسترول الضار، ويساعد في ضبط مستوى الجلوكوز في الدم وإدارة الأنسولين، وهو أمر أساسي لمرضى السكري ومقدمات السكري.

وأكد الدكتور بوند أن الهدف المثالي هو تناول 3-4 أكواب من الشاي يوميا للحصول على 400-600 ملج من مركبات الفلافانول متعددة الفينول، والتي تساعد في تخفيف الالتهاب وتقليل التوتر في الجسم، بما في ذلك القلب والأوعية الدموية، ما يجعل الشاي مشروبا يوميا مفيدا للصحة العامة.

