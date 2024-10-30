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طريقة عمل شاي الكرك، على الطريقة الأصلية

شاي الكرك، فيتو
شاي الكرك، فيتو

طريقة عمل شاي الكرك، شاي الكرك من أنواع الشاى العربي الذي يقدم في دول الخليج وله شعبية كبيرة وأصبح منتشر في مصر في وقتنا الحالي.

وطريقة عمل شاي الكرك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهو عبارة عن شاي بالحليب والحبهان وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل شاى الكرك.

مكونات عمل شاى الكرك:

2 كوب من الماء

2 ملعقة كبيرة من شاي أسود

1 ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون (يمكن إضافة المزيد حسب الرغبة)

1-2 ملعقة كبيرة من السكر (حسب الذوق)

1 كوب من الحليب (يمكن استخدام حليب كامل الدسم أو حليب مكثف)

طريقة عمل شاى الكرك:

  • في قدر، اغلي الماء على نار متوسطة.
  • بعد غليان الماء، أضيفي الشاي الأسود والحبهان، واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق.
  • ثم أضيفي السكر والحليب، واتركي الخليط يغلي مرة أخرى على نار هادئة لمدة 5-10 دقائق، مع التحريك بين الحين والآخر.
  • قومي بتصفية الشاي بإستخدام مصفاة لإزالة أوراق الشاي والتوابل.
  • قدمي شاي الكرك في أكواب.
  • يمكنك تعديل كمية الحبهان والسكر حسب الذوق الشخصي.
  • لإضافة نكهة مميزة، يمكن استخدام حليب جوز الهند أو حليب اللوز.
شاى الكرك 
شاى الكرك 

فوائد الحبهان 

وشاى الكرك يحتوى على نسبة عالية من الحبهان، والحبهان من التوابل الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية، ومن فوائد الحبهان:-

  • الحبهان يعتبر مساعد فعال في تحسين عملية الهضم، فهو يحتوي على زيوت طيارة تساهم في تخفيف الغازات والانتفاخ، يمكن أن يساعد شرب مغلي الحبهان بعد الوجبات في تعزيز الهضم وتخفيف أي شعور بالثقل.
  • يحتوي الحبهان على مركبات تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله مفيدًا في تقليل التهاب المفاصل وآلام الجسم، يمكن استخدامه كمكمل طبيعي في حالات الالتهابات المختلفة.
  • الحبهان يُعتبر مطهر طبيعي، حيث يساعد في قتل البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، ويمكن مضغ بعض حبات الحبهان لتحسين صحة الفم والحصول على نفس منعش.
  • تشير الدراسات إلى أن الحبهان يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي القلب من الأمراض، مما يجعله خيار ممتاز للحفاظ على صحة القلب.
  • الحبهان له تأثيرات مهدئة، مما يجعله مفيد في تخفيف التوتر والقلق، ويعتبر شرب الشاي المحضر من الحبهان وسيلة طبيعية لتعزيز المزاج والشعور بالراحة.
  • بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والفيتامينات، يُعزز الحبهان من جهاز المناعة، حيث يساعد في حماية الجسم من الأمراض والعدوى، مما يجعله خيار جيد خلال مواسم البرد.
  • يستخدم الحبهان أيضًا في بعض مستحضرات التجميل بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، ويمكن أن يساعد في معالجة مشاكل البشرة مثل حب الشباب.
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