فوائد شاي الكرك، يعزز صحة القلب وينظم مستوى السكر بالدم

فوائد شاي الكرك، شاي الكرك من أنواع الشاي العربي الشهير الذي يقدم في العديد من الدول الخليجية وله عشاق كثيرون في مصر.

وفوائد شاي الكرك، عديدة لقيمته الغذائية العالية لاحتوائه على الأعشاب المهمة التي تمد الجسم بالعناصر المهمة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن شاي الكرك، هو مشروب تقليدي ذو أصل هندي، ويشتهر في دول الخليج العربي وخاصة في الإمارات والسعودية وقطر، ويتم تحضيره عادة من الشاي الأسود، والحبهان، والقرفة، والزنجبيل، والقرنفل، مع الحليب والسكر، ويمتاز هذا المشروب بطعمه الغني وتوابله العطرية، وله فوائد صحية وجمالية متعددة ناتجة عن مكوناته الطبيعية القوية.

فوائد شاي الكرك

فوائد شاي الكرك للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد شاي الكرك للصحة:

شاي الكرك يحتوي على مكونات مثل الزنجبيل والحبهان والقرنفل، وكلها معروفة بقدرتها على تحسين عملية الهضم، وتخفيف الانتفاخ والغازات، تهدئة تقلصات المعدة، تقليل الشعور بالغثيان.

التوابل مثل الزنجبيل والقرفة تحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعل شاي الكرك مشروب مثالي لتقوية جهاز المناعة والوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

الزنجبيل والقرفة من أقوى مضادات الالتهاب الطبيعية، لذلك فإن تناول شاي الكرك بانتظام قد يساعد في تقليل آلام المفاصل، وتهدئة التهابات الجهاز التنفسي، وتخفيف الصداع وآلام العضلات.

شاي الكرك يعزز تدفق الدم في الجسم، مما يساهم في تحسين صحة القلب، وتنشيط الذهن، وزيادة الشعور بالطاقة.

بفضل مكوناته الطبيعية، خاصة القرفة والهيل، فإن شاي الكرك قد يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وخفض ضغط الدم، وتقوية الأوعية الدموية.

القرفة الموجودة في الكرك تساعد على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما قد يكون مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني.

الكافيين الموجود في الشاي الأسود يمنح الجسم دفعة من النشاط الذهني والجسدي، خاصة عند تناوله في الصباح.

مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأسود والزنجبيل تحارب الجذور الحرة، ما يساعد في تقليل التجاعيد وتأخير علامات التقدم في السن.

التوابل المضادة للبكتيريا قد تقلل من حب الشباب والتهابات الجلد.

الزنجبيل والهيل يحسنان الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز من نمو الشعر، وتقوية الجذور، وتقليل تساقط الشعر.

مركبات الكرك النشطة تعمل على تجديد خلايا الجسم، وتحسين نضارة البشرة، ومقاومة الترهل والخطوط الدقيقة.

طريقة تحضير شاي الكرك فى البيت

المكونات:

كوبان من الماء.

ملعقتان صغيرتان من الشاي الأسود.

3 حبات حبهان.

عود قرفة.

قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج أو نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون.

2 حبة قرنفل اختياري.

كوب حليب يفضل كامل الدسم.

سكر حسب الرغبة.

طريقة عمل شاى الكرك:-

في قدر على النار، يغلى الماء مع التوابل الحبهان، القرفة، الزنجبيل، القرنفل.

يضاف الشاي الأسود، ويترك يغلي لمدة 5 دقائق.

يضاف الحليب والسكر، ويغلى لمدة 3–5 دقائق إضافية.

يصفى ويقدم ساخنا.

نصائح عند تناول شاي الكرك

وتابع، لا ينصح بالإفراط في تناول شاى الكرك يوميا لاحتوائه على الكافيين، ويمكن تقليل السكر أو استخدام محليات طبيعية لمن يعاني من مشاكل السكر أو الوزن، ويمكن استخدام الحليب النباتي مثل حليب اللوز أو جوز الهند كبديل صحي للحليب البقري.

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