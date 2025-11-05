أمين الفتوى: البناء الإلهي للإنسان يقوم على العبادة والعمران والتزكية (فيديو)

18 حجم الخط

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البداية الحقيقية لفهم الإنسان ودوره في الحياة تنطلق من قول الله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، وقوله سبحانه: “هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها”، وقوله جل شأنه: “ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها”، موضحًا أن هذه الآيات الثلاث ترسم المقاصد الكبرى لوجود الإنسان وهي: العبادة، والعمران، والتزكية.

وأضاف الدكتور الورداني، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان للعبادة، وطلب منه عمران الأرض، وأمره بتزكية النفس حتى يحقق الفلاح، مشيرًا إلى أن هذه المقاصد الثلاثة تمثل المنهج الإلهي لـ بناء الإنسان في أبعاده المتكاملة: الروحية، والعقلية، والنفسية.

وأوضح أن في قوله تعالى “استعمركم فيها” دلالة لغوية دقيقة، إذ إن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، أي أن الله طلب من الإنسان عمارة الأرض، وهو ما يجعل العمل والإصلاح جزءًا أصيلًا من العبادة لا منفصلًا عنها.

وأشار أمين الفتوى إلى أن حديث جبريل عليه السلام، الذي يُعدّ "أمّ السنة"، يكشف العمق التربوي لهذه المقاصد، موضحًا أن ختام الحديث حين قال النبي ﷺ: “هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم”، يدل على أن الدين ليس مجرد أركان للعبادة، بل منهج لبناء الإنسان في مستوياته الثلاثة.

وبيّن الدكتور الورداني أن الإيمان يربّي الفكر والعقل على الفهم والمعرفة والتحقق، وهنا يظهر مقصد العبادة، بينما الإسلام يربّي حركة الجوارح على الانضباط والطاعة، وهنا يتجلى مقصد العمران، أما الإحسان فيربّي الوجدان على الجمال واللطف والمحبة، وهنا يتحقق مقصد التزكية.

