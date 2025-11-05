الأربعاء 05 نوفمبر 2025
دين ودنيا

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في الحصول على قرض بغرض الزواج (فيديو)

أجاب  الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة من أسيوط قالت فيه: "عايزة أخد قرض من البنك عشان أجهز ابنتي به، فهل هذا حلال؟".


وقال خلال لقائه ببرنامج " فتاوى الناس "، تقديم الإعلامية زينب سعد الدين المذاع على فضائية "الناس": "إن أخذ المال من البنك يجب أن يكون لتحقيق أرباح مالية حتى يستطيع المقترض سداد ديونه، فاللجوء للبنوك فى غير هذه الحالة يجب أن يكون للضرورة".


وأضاف، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: " ففي هذه الحالة فإنه يجوز للسائلة أن تحصل على قرض من البنك ولكن يجب أن يكون هذا المبلغ يكفي حاجتها فقط، حتى تستطيع أن تكون قادرة على سداد القسط الشهري المتفق عليه لسداد قيمة القرض".
 

