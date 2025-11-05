هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

18 حجم الخط

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد الأطفال والذى قال فيه: "هل يجوز الحديث أثناء الوضوء؟".

وقال أمين الفتوى خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، تقديم الإعلامية زينب سعد الدين المذاع على فضائية "الناس": إنه يجوز للإنسان الحديث أثناء الوضوء، ولكن من الأفضل أن يتوضأ الإنسان وهو صامت.

وأضاف: "الكلام أثناء الوضوء لا يبطل الوضوء ولكن كل ما هناك أن الإنسان خالف الأفضلية، فمن الأفضل أن يشغل الإنسان نفسه بالذكر والدعاء أثناء الوضوء".



وأوضح: "من السنة أن يترك الإنسان مياه الوضوء على أجزاء جسده، وعدم تنشيفه، فالوضوء عبادة يترتب عليها أن تأخذ المياه الذنوب والخطايا، فالحديث يقول: إذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه، خرج مع الماء كل خطيئة، نظر إليها بعينيه".

