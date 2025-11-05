الأربعاء 05 نوفمبر 2025
دين ودنيا

هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد الأطفال والذى قال فيه: "هل يجوز الحديث أثناء الوضوء؟".

وقال أمين الفتوى خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، تقديم الإعلامية زينب سعد الدين المذاع على فضائية "الناس": إنه يجوز للإنسان الحديث أثناء الوضوء، ولكن من الأفضل أن يتوضأ الإنسان وهو صامت.

وأضاف: "الكلام أثناء الوضوء لا يبطل الوضوء ولكن كل ما هناك أن الإنسان خالف الأفضلية، فمن الأفضل أن يشغل الإنسان نفسه بالذكر والدعاء أثناء الوضوء".


وأوضح: "من السنة  أن يترك الإنسان مياه الوضوء على أجزاء جسده، وعدم تنشيفه، فالوضوء عبادة يترتب عليها أن تأخذ المياه الذنوب والخطايا، فالحديث يقول: إذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه، خرج مع الماء كل خطيئة، نظر إليها بعينيه". 

الجريدة الرسمية