الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

هل تُقبل صلاة من يقطع رحمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الصلاة، فيتو
الصلاة، فيتو
18 حجم الخط

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: "يصلي الفرض بفرضه، لكنه في نفس الوقت قاطع رحمه.. ما حكم ذلك شرعًا؟"

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الصلاة لا تبطل بقطع الرحم، لكنها تفقد أثرها وثمرتها التي أرادها الله عز وجل، مستدلًا بقوله تعالى في سورة العنكبوت: "إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ".

وأضاف أن معنى الآية أن الصلاة الحقيقية تنهى صاحبها عن المعاصي، ومن بينها قطع الرحم، فإذا كان الإنسان يصلي ولا تزجره صلاته عن هذا الذنب، فإن صلاته صحيحة من حيث الشكل لكنها ناقصة الأثر والثواب، لأن روح الصلاة هي الخشوع ومراقبة الله.

وبيّن شلبي أن قطع الرحم من كبائر الذنوب، وقد ورد التحذير الشديد منه في السنة النبوية، وأن الله لا يقبل عمل القاطع لرحمه إلا إذا تاب وأصلح ما بينه وبين أهله، مضيفًا أن الصلة لا تسقط حتى لو كان الخطأ من الطرف الآخر، فالمؤمن مأمور بالوصل لا بالقطيعة.

وأكد أمين الفتوى أن من قطع رحمه ظلمًا سيُسأل عن ذلك يوم القيامة، أما من حاول الإصلاح وبذل جهده ولم يُستجب له، فلا إثم عليه.

وقال: "الصلاة فريضة عظيمة، لكنها لا تثمر إلا إذا ظهرت آثارها في سلوك الإنسان، فلا يُعقل أن يُرى المصلي بين الناس قاطعًا لرحمه أو ظالمًا لأقاربه، فالصلاة التي لا تُهذب السلوك ليست على الوجه الذي أراده الله تعالى".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية الصلاة قطع الرحم

مواد متعلقة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تصيب 80% من النساء، أعراض الأورام الليفية في الرحم

"البيئة هي الرحم الثاني والأم الكبرى"، موضوع خطبة اليوم الجمعة بالمساجد

"البيئة هي الرحم الثاني والأم الكبرى" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأكثر قراءة

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس في المجمع التعليمي بالإسماعيلية

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

قرينة الرئيس: فخورة بالإبداع المصري في افتتاح المتحف الكبير ودعم شباب المصممين

القومي لحقوق الإنسان يحصل على التصنيف الأعلى للمؤسسات الوطنية

بحار من الثروة.. ومستنقعات من الفقر

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تُقبل صلاة من يقطع رحمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في الحصول على قرض بغرض الزواج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية