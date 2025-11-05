بعد رفضه من الزراعة، مبتكر قمح عرابي يطالب بتشكيل لجنة تسجيل محايدة بإشراف جهاز مستقبل مصر

18 حجم الخط

طالب الدكتور سعيد سليمان، أستاذ الوراثة بكلية الزراعة، بجامعة الزقازيق ومبتكر أصناف أرز وقمح عرابي، بتشكيل لجنة محايدة دائمة لتسجيل أصناف المحاصيل الزراعية، تضم علماء من كليات الزراعة والمراكز البحثية المختلفة تحت إشراف مباشر من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأكد سليمان في تصريحات خاصة لـ “فيتو” ضرورة فتح الباب أمام استغلال طاقة علماء الزراعة في الجامعات المصرية إلى جانب علماء مركز البحوث الزراعية، لتسجيل أصناف جديدة ومتنوعة قد تكون الحل لمسألة الأمن الغذائي، وأن ذلك يتحقق فقط عند وجود لجان محايدة لتقييم الأصناف الزراعية بعيدا عن لجنة تسجيل أصناف المحاصيل الزراعية التابعة لمركز البحوث الزراعية والتي تلعب دور الخصم والحكم -على حد وصفه-، لافتًا إلى أن جهاز مستقبل مصر هو الأجدر على إدارة هذا الملف في الوقت الحالي في باعتباره قاطرة التنمية الزراعية في مصر بالوقت الحالي.

وأشار إلى اعتماد مركز البحوث الزراعية لأصناف أرز عرابي قبل أكثر من عام، بعد أن شكل وزير الزراعة السابق السيد القصير لجنة محايدة من علماء الزراعة في الجامعات المصرية لتقييم أرز عرابي والتي أثبتت جودة أصناف عرابي وتفوقها على أصناف الأرز التي ينتجها مركز البحوث الزراعية، وذلك بعد 5 محاولات سابقة لتسجيله من خلال لجنة تسجيل أصناف المحاصيل الزراعية دون جدوى

وأشار سليمان إلى أن أصناف قمح عرابي أثبتت كفائتها عمليا على أرض الواقع مع المزارعين، خاصة أنها تتحمل الملوحة بقيم تصل إلى 10 آلاف جزء في المليون وهي نسب عالية تجعل زراعة القمح في المناطق الصحراوية مرتفعة الملوحة ممكنة وبإنتاجية جيدة جدا وهو ما اختبرناه في منطقة المغرة بمطروح وهي من أعلى أراضي الاستصلاح في الملوحة، لافتًا إلى أنه يعمل حاليا على أبحاث هدفها زيادة قدرة أصناف قمح عرابي على تحمل الملوحة إلى 15 ألف جزء في المليون.

وقال إن هناك من أصناف قمح عرابي ما يزرع على مياه الأمطار فقط وهي مناسبة للزراعة في الساحل الشمالي الغربي والشرقي وتعطي إنتاجية مميزة وهو ما اختبرناه عمليا في مناطق برج العرب والشيخ زويد، ونجحت التجارب مقارنة بأصناف مركز البحوث الزراعية خاصة أصناف سخا وسدس، نظرا لأن عمر زراعة تلك الأصناف تصل إلى 150 يوم، فيما يبلغ عمر أصناف قمح عرابي 125 يوما مع قدرة أكبر على مقاومة الجفاف والملوحة، وهي أصناف عرابي 1881 وعرابي 52 وعرابي 56 وعرابي 73.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.